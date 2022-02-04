Сьогодні ціна Quantstamp в реальному часі становить 0,098 долара, а обсяг торгівлі за 24 години складає 58,8 мільйона доларів. Протягом останніх 24 годин Quantstamp зріс на 34,36%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати QSP, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати QSP

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Що таке QSP?

Quantstamp є лідером у галузі безпеки блокчейну. Він здійснює експертний аудит безпеки та надає рішення для блокчейну.

Найкращі крипто- та корпоративні компанії, зокрема Ethereum 2.0 (клієнт Prysmatic Labs), Binance, MakerDAO, Chainlink, eToro та Всесвітній економічний форум, обирають Quantstamp для захисту своїх блокчейн-додатків.

QSP — це токен ERC-20, який використовується для перевірки смарт-контрактів у децентралізованому протоколі безпеки QSP. За допомогою токенів QSP користувачі можуть придбати автоматичне сканування смарт-контрактів, а валідатори можуть заробляти QSP, допомагаючи забезпечувати децентралізоване сканування безпеки в мережі.

Чи варто купувати QSP сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни QSP

Wallet Investor прогнозує, що в довгостроковій перспективі ціна токена QSP буде зростати. Експерти цього ресурсу прогнозують, що у січні 2027 року 1 QSP буде торгуватися за 0,15 долара, це майже вдвічі перевищує поточну вартість. Однак 5-річні інвестиції принесуть дохід лише близько +56%. Тобто, якщо зараз ви інвестуєте в QSP 100 доларів, то за 5 років отримаєте 156 доларів.

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