Сьогодні Quantstamp (QSP) стрімко зростає і вже здорожчав на 34%
Сьогодні ціна Quantstamp в реальному часі становить 0,098 долара, а обсяг торгівлі за 24 години складає 58,8 мільйона доларів. Протягом останніх 24 годин Quantstamp зріс на 34,36%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати QSP, ця стаття саме для вас.
Де зараз найкраще купувати QSP
eToro
Binance
Що таке QSP?
Quantstamp є лідером у галузі безпеки блокчейну. Він здійснює експертний аудит безпеки та надає рішення для блокчейну.
Найкращі крипто- та корпоративні компанії, зокрема Ethereum 2.0 (клієнт Prysmatic Labs), Binance, MakerDAO, Chainlink, eToro та Всесвітній економічний форум, обирають Quantstamp для захисту своїх блокчейн-додатків.
QSP — це токен ERC-20, який використовується для перевірки смарт-контрактів у децентралізованому протоколі безпеки QSP. За допомогою токенів QSP користувачі можуть придбати автоматичне сканування смарт-контрактів, а валідатори можуть заробляти QSP, допомагаючи забезпечувати децентралізоване сканування безпеки в мережі.
Чи варто купувати QSP сьогодні?
Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.
Прогноз ціни QSP
Wallet Investor прогнозує, що в довгостроковій перспективі ціна токена QSP буде зростати. Експерти цього ресурсу прогнозують, що у січні 2027 року 1 QSP буде торгуватися за 0,15 долара, це майже вдвічі перевищує поточну вартість. Однак 5-річні інвестиції принесуть дохід лише близько +56%. Тобто, якщо зараз ви інвестуєте в QSP 100 доларів, то за 5 років отримаєте 156 доларів.
QSP в соціальних мережах
“Don’t judge me by my Wins, But By my Losses because I have very Few!!!”#Crypto #QSP #NFT #CryptocurrencyNews #Quantstamp pic.twitter.com/ZN4G30NdRq
— Don “crypto” Gringo (@DonCryptoGringo) February 4, 2022