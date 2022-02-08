Сьогодні ціна токена ARPA від Arpa Chain в реальному часі становить 0,089 долара, а обсяг торгівлі за 24 години складає 187,7 мільйона доларів. Сьогодні токен здорожчав майже на п’яту частину своєї вартості. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати ARPA, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати ARPA

Оскільки ARPA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ARPA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ARPA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ARPA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ARPA.

Що таке ARPA?

ARPA — це блокчейн-рішення рівня 2 для обчислень зі збереженням конфіденційності, що працює завдяки багатостороннім обчисленням (MPC). ARPA створили у квітні 2018 року, і цей проєкт прагне відокремити корисність даних від власності на них, а також дозволити орендувати дані.

Протокол MPC від ARPA дає можливість, щоб декілька організацій могли разом аналізувати дані та отримати синергію даних, і щоб при цьому зберігалась конфіденційність та безпека введених кожною зі сторін даних.

Розробники можуть створювати dApp, що зберігають конфіденційність, на блокчейнах, сумісних з ARPA. Також цю платформу можна використати для боротьби з кредитним шахрайством, для забезпечення гаманця даних, точного маркетингу, спільного навчання ШІ та ключових систем керування.

Наприклад, банки, які використовують мережу ARPA, можуть ділитися один з одним своїми кредитними чорними списками, щоби управляти ризиками, не відкриваючи при цьому даних своїх клієнтів та не порушуючи конфіденційність.

Чи варто купувати ARPA сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Вкладайте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни ARPA

Gov Capital робить дуже оптимістичні прогнози щодо ARPA. Аналітики цього ресурсу передбачають, що за рік ціна ARPA становитиме 0,23 долара, тобто майже втричі більше поточної ціни. Вони очікують, що за 5 років ARPA сягне позначки в 1,4 долара.

ARPA в соціальних мережах