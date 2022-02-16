У січні біткоїн (BTC) сягнув мінімуму в 32 000 доларів, проте зараз швидко відновлюється. Монета перевищила позначку в 40 000 доларів і планує повернутися найближчим часом до 50 000 доларів. Здається, біткоїн буде зростати, принаймні в короткостроковій перспективі так точно. Нижче вкажемо деякі ключові моменти, на які варто звернути увагу:

BTC різко відступав щоразу, коли намагався подолати позначку в 45 000 доларів, і, схоже, що попит в цій зоні згасає.

Проте монета знайшла достатню підтримку в районі 42 000 доларів і продовжує торгуватися вище цієї позначки.

На момент виходу статті біткоїн торгувався за 44 278 доларів, тобто у добовій внутрішньоденної торгівлі він зріс приблизно на 5%.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи буде біткоїн (BTC) сьогодні коливатися на 15%?

За останні 24 години біткоїн (BTC) зріс майже на 5% і наблизився до ключової зони. Як зазначалося вище, раніше монета різко падала, коли намагалася піднятися вище 45 000 доларів.

Можливо, цього разу все буде інакше. По-перше, здається, загрози безпеці в Європі починають зменшуватися. Але більше того, ми бачили рішучий підйом вище зони підтримки в 42 000 доларів. Це може свідчити про достатній бичачий імпульс, який зможе підняти BTC вище порогового значення в 45 000 доларів і навіть вище цього рівня.

Проте якщо біткоїн впаде нижче 42 000 доларів, він ослабне ще більше, і тоді, цілком ймовірно, опуститься нижче 40 000 доларів.

Чи вигідно зараз купувати біткоїн (BTC)?

За прогнозами на 2022 рік, біткоїн завершить цей рік на максимумі. Деякі аналітики очікують, що до середини 2022 року він сягне позначки 100 000 доларів. Звичайно існує багато негативних ризиків, але BTC залишається золотим стандартом на ринку криптовалют.

Можливо, він не приносить шалені прибутки, як це роблять нові альткоїни, проте він може запропонувати чудове та стабільне довгострокове зростання, особливо для тих інвесторів, які хочуть диверсифікувати свої портфелі.