Сьогодні ціна DIA в реальному часі сьогодні становить 1,32 долара, а добовий обсяг торгів складає 269,5 мільйона доларів. За останні 24 години DIA зросла на 33,22%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити DIA, ця стаття для вас.

Де зараз найкраще купувати DIA

Оскільки DIA є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати DIA за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити DIA прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на DIA

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть DIA.

Що таке DIA?

DIA (децентралізований інформаційний актив) — це платформа оракулів з відкритим вихідним кодом, яка дозволяє суб’єктам ринку отримувати та надавати надійні дані, а також обмінюватися ними.

DIA прагне бути екосистемою для відкритих фінансових даних в фінансовій екосистемі смарт-контрактів, яка об’єднує аналітиків даних, постачальників і користувачів.

DIA забезпечує надійний і перевірений міст між даними з різних джерел поза мережею і смарт-контрактами в мережі, які можна використовувати для створення різноманітних фінансових DApps.

Цей блокчейн прагне вирішити проблеми застарілих, неперевірених або важкодоступних даних у світі фінансів і криптовалют, особливо в секторі DeFi. Він хоче вирішити цю проблему, надаючи користувачам фінансові стимули, щоб вони гарантували, що до оракулів надходить потік перевірених даних з відкритим вихідним кодом.

Як стверджує DIA, сучасна структура оракулів непрозора, її важко масштабувати, і вона вразлива до атак.

Чи варто купувати DIA сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни DIA

Price Prediction робить досить стримані прогнози щодо DIA. Аналітики цього ресурсу очікують, що до кінця року мінімальна ціна становитиме 1,81 долара, а максимальна може сягнути 2,14 долара. Вони передбачають, що у 2023 році 1 DIA буде торгуватися щонайменше за 2,61 долара і може зрости до 3,12 долара, середня річна ціна буде 2,68 долара.

У 2024 році 1 DIA буде коштувати в середньому 3,97 долара. Очікується, що в 2025 році ціна 1 DIA сягне щонайменше 5,45 долара.

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