Відтоді, як кілька днів тому FET розмістили на біржі Huobi, він стрімко зростає. Ця екосистема також приймає криптопожертвування для України. Якщо бажаєте дізнатися більше про FET, нативний токен Fetch.ai, чи варто його купувати, а також де зараз найкраще придбати FET, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати FET

Binance

Купіть FET у Binance сьогодні

eToro

Купіть FET у eToro сьогодні

Що таке FET?

FET — це нативний токен Fetch.ai, лабораторії штучного інтелекту, яка створює відкриту, децентралізовану мережу машинного навчання без дозволу з криптоекономікою.

Fetch.ai демократизує доступ до технології штучного інтелекту за допомогою мережі без дозволу, до якої кожен може підключитися та отримати доступ до захищених наборів даних, використовуючи автономний ШІ, а також виконувати різні завдання завдяки глобальній мережі даних.

Модель Fetch.ai можна використовувати для оптимізації торгових послуг DeFi, роботи транспортних мереж, розумних енергетичних мереж, в туристичній галузі. По суті, вона підходить для будь-якої складної цифрової системи, яка покладається на великомасштабні набори даних.

FET розробили для пошуку, створення, розгортання та навчання цифрових близнюків, і токен є важливою частиною смарт-контрактів та оракулів на цій платформі.

Користувачі можуть створювати та розгортати власні цифрові близнюки у мережі. За допомогою токенів FET розробники можуть отримати доступ до утиліт на базі машинного навчання, щоб тренувати автономного цифрового близнюка та розгортати в мережі колективний інтелект.

Також під час стейкінгу токенів FET умикаються вузли перевірки, і це сприяє перевірці мережі і, як наслідок, репутації.

Чи варто купувати FET сьогодні?

Ніщо не може замінити ваш власний аналіз. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на FET

Wallet Investor прогнозує, що у довгостроковій перспективі токен буде зростати. За 5 років 1 FET буде коштувати 2,28 долара. До 2027 року ваші інвестиції в FET можуть зрости на +530%. Тобто, якщо зараз вкласти в FET 100 доларів, то в 2027 році, можливо, ви отримаєте 630 доларів.

FET в соціальних мережах