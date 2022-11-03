Сьогодні кожен третій британець володіє криптовалютою

На даний момент кожен третій британець володіє криптовалютою

Нещодавно ми опублікували матеріал , в якому зазначили, що цього року інтерес до криптовалюти в Британії впав на 82%.

Однак ми також згадали, що всі дані свідчать про один позитивний момент:

«(Дані показують, що) кількість людей, які володіють криптовалютою, та загальна обізнаність продовжує зростати, а це є свідченням того факту, що, незважаючи на жахливу цінову динаміку та нещодавнє падіння інтересу, криптовалюта все більше стає мейнстрімом».

У матеріалі цього тижня ми вирішили детальніше проаналізувати довгострокове зростання крипти, спираючись на дані дослідження від VoucherCodes.co.uk. На щастя, ця стаття буде трохи позитивніша, ніж попередня.

Більше третини британців володіє криптовалютою

Наразі 34% британців володіють криптовалютою, і така статистика мене справді дивує.

Мабуть, це більше, ніж будь-який інший факт, показує, наскільки міцно закріпилася криптовалюта на фінансових ринках.

Безперечно, цьому сприяла пандемія, коли мільйони людей залишалися вдома і не могли вільно займатися своїми хобі, спілкуватися та їздити на роботу. У них з’явилося багато вільного часу, і коли запустили друк грошей, а ціни на активи стрімко піднялися вгору, люди почали скуповувати криптовалюту.

Також важливу роль зіграв той факт, що інвестувати зараз дуже легко. На даний момент Coinbase є публічною криптовалютною біржею, хоча ще зовсім недавно таке не можна було й передбачити.

Також доступно безліч інших способів, які дозволяють британцям отримати криптовалюту. Програми на кшталт Revolut та eToro тощо дозволяють придбати біткоїни одним рухом пальця, тобто легше, ніж будь-коли.

Гендерний розподіл

Одним із неприємних фактів про криптопростір є те, що тут домінують чоловіки.

Дослідження показало, що 41% чоловіків у Великій Британії володіють криптовалютою і лише 27% жінок. Чесно кажучи, це набагато більше, ніж я очікував, і цифра 27% значно менша за ті, що в інших дослідженнях.

Раніше цього року я вже висвітлював дослідження про гендерний розподіл у різних країнах. Виявилося, що 35% криптоінвесторів по всьому світу є жінками, що в цілому більше, ніж ті 26%, які налічуються в глобальному інвестиційному світі.

У цьому дослідженні серед британських інвесторів нарахували 35% жінок, що нижче, ніж у Франції, яка займала лідерські позиції серед розвинених країн, адже там інвестують 45% жінок.

Хочу зазначити ще один цікавий факт: виявилося, що країни, які розвиваються, є більш гендерно збалансованими, а в Ізраїлі, Індонезії та Нігерії навіть більше жінок-криптоінвесторів, ніж чоловіків. Можливо, це пов’язано з тим, що у країнах, які розвиваються, у жінок є менше доступних варіантів, щоб досягти фінансової незалежності.

Крипторинки ще мають куди рости

Значна частина британців витрачає гроші на криптовалюту, та більшість (66%) ще не інвестували в неї.

Більше того, 48% населення майже нічого не знають про криптовалюту. Трохи невтішна статистика, але мені вона показує, наскільки великим є потенційний ринок.

За останні кілька років криптовалюта, безсумнівно, стала мейнстрімом, та оскільки половина населення ще й досі нічого про неї не знає, їй потрібно завоювати ще більше половини ринку.

Висновок

Загалом, очевидно, цей рік був катастрофічним для криптовалюти.

Однак статистичні дані, за якими 34% британців володіють криптовалютами, показують, наскільки далеко просунулася крипта. Попри те, щ гендерний розрив й досі існує, і майже половина населення не знає, що таке криптовалюта, а ціни падають, все одно маємо позитивні дані, якщо порівнювати їх з тими, що були кілька років тому.

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