Сьогодні ціна Radicle в реальному часі становить 7,29 долара, а добовий обсяг торгів складає 306,5 мільйона доларів. За останні 24 години Radicle зріс на 44,50%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Radicle, ця стаття саме для вас.

Оскільки RAD є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати RAD за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити RAD прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть RAD.

Radicle — це децентралізована мережа для спільної роботи над кодом. Його місія, як заявляють творці, полягає в розробці безпечної, стійкої, незалежної інфраструктури для спільнот з відкритим кодом, яка побудована не на платформах, а виключно на відкритих протоколах.

Завдяки протоколам Radicle розробники можуть працювати разом над кодом без жодних посередників.

Роботі однорангової мережі Radicle сприяє система розумних контрактів ETH, яку можна обрати, і завдяки якій глобальні компанії, децентралізовані організації і протоколи допомагають розробникам здійснювати роботу з відкритим кодом.

З моменту запуску її бета-версії в мережі цієї екосистеми запустили понад 1000 проєктів. Ці проєкти викликають значний інтерес з боку колективної спільноти Web3.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалют досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

За даними Price Prediction, ціна Radicle й далі буде зростати. У 2022 році токен щонайменше коштуватиме 7,47 долара. Враховуючи поточну ціну, схоже, його вартість майже не зміниться. А максимально він може зрости до 8,24 долара.

PP прогнозує, що Radicle торгуватиметься щонайменше за 11 доларів у 2023 році і як мінімум за 15,78 долара у 2024 році. І того ж року його ціна може зрости до 18,82 долара. У 2025 році 1 Radicle коштуватиме щонайменше 22,65 долара, це приблизно втричі перевищує поточну ціну.

⚡️#RAD's 1d chart looks to have begun its ASCENT towards the target at $17.11 and is technically, NOT DONE! $RAD remains on EXTREME ALERT as this target is to be met and is OVER 117% away! This may still only be the beginning for #Radicle… https://t.co/e9xuWRgS6X pic.twitter.com/Y14aZGL8AY

— JAVON MARKS (@javonnnm) February 20, 2022