Сьогодні ціна Ren в реальному часі становить 0,40 долара, а добовий обсяг торгів складає 113,5 мільйона доларів. За останні 24 години Ren зріс на 7,33%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Ren, ця стаття саме для вас.

Купіть REN у Binance сьогодні

Купіть REN у eToro сьогодні

Ren — це відкритий протокол, який забезпечує взаємодію та обмін ліквідністю між різними блокчейн-платформами. Нативний токен протоколу REN забезпечує зв'язок тих запущених вузлів, які живлять RenVM, що відомі як Darknodes.

Ren прагне розширити сумісність, а отже, і доступність децентралізованих фінансів (DeFi), усуваючи перешкоди на шляху руху ліквідності між блокчейнами.

Зрештою, Ren прагне подолати бар’єри, що заважають долучитися до DeFi-проєктів та інвестувати в них. Будучи плагіном, він дає змогу DeFi-проєктам пропонувати своїм клієнтам іноземні криптовалютні активи.

У більш загальному сенсі користувачі можуть обмінюватися будь-яким токеном між двома різними блокчейнами без жодних проміжних кроків, як-от використання так званих «загорнутих» версій токенів.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

CoinQuora робить оптимістичні прогнози щодо Ren. Експерти цього ресурсу передбачають, що, якщо висхідна тенденція продовжиться, до кінця 2022 року він сягне 2 доларів. У першій половині 2022 року він буде активно зростати і підвищиться до 0,9 долара. Потім зростання дещо сповільниться, але значних перепадів не буде.

До 2024 року Ren сягне 10 доларів завдяки майбутнім партнерським угодам та інтеграціям, які сприятимуть зростанню його ціни.

Token Terminal is an underappreciated resource in the DeFi space. Good to see sustainable protocols highlighted @tokenterminal

Ren is right behind Ethereum with a 29.3x P/S ratio ⚖️ pic.twitter.com/ubNvXLZhkK

— Ren (@renprotocol) February 14, 2022