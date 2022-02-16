Протягом останніх кількох місяців спостерігається ажіотаж та галас навколо метавсесвіту. Проте, безсумнівно, метавсесвіт відбувається. Cardania – це новий проєкт метавсесвіту, який сьогодні, 15 лютого, розпочинає публічний продаж свого токена. Ось що ви маєте знати:

Cardinia пропонує свій нативний токен RAD, який буде основним службовим токеном у метавсесвіті Cardinia.

Cardinia планує створити те, що вона називає інтегрованою економікою метавсесвіту, поєднану з приємним досвідом користувачів.

Публічний продаж токенів буде здійснюватися виключно на Kick.io, і творці токена сподіваються, що він матиме такий успіх, як і інші токени метавсесвіту, зокрема Decentraland (MANA).

Джерело даних: Tradingview

Які фундаментальні основи має Cardinia (RAD) наразі

Перед тим як купувати будь-який токен, перше, що вам потрібно зробити, це оцінити базові основи. Cardinia пропонує комбінацію токенізованих активів і NFT, щоб керувати тим, що вона називає інтегрованою економікою метавсесвіту.

Є й інші метавсесвіти, які обіцяють таке. Оскільки ця галузь зараз активно розвивається, неможливо залишити RAD осторонь. Окрім того, стали відомі подробиці публічного продажу.

Придбати цей токен можна буде за допомогою Cardano (ADA). Перед здійсненням будь-якої покупки вимагають дотримання правил KYC. Також існує програма пріоритетного продажу для інвесторів, які хочуть отримати доступ за 24 години до того, як монета стане доступна для широкого загалу.

Чи варта Cardinia (RAD) вашого часу?

Безперечно, зазвичай нові блокчейн-проєкти викликають інтерес. Зокрема це стосується метавсесвіту, який з виходом нових криптовалют постійно пропонує нові інновації.

Хоча наразі Cardinia (RAD) не є єдиним новим і захоплюючим проєктом метавсесвіту, але він має що запропонувати публіці. Її великою перевагою є інтегрована екосистема метавсесвіту та те, як вона поєднує NFT зі звичайними токенами. Це одна з тих монет, на яку вам варто звернути увагу.