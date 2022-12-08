Останні кілька місяців крипторинок був досить спокійним. Біткоїн тривалий час коливався в районі 20 000 доларів, а потім почав повільно рухатися, чекаючи на рух загальної макроекономіки.

Наприкінці жовтня я з обережністю писав про цінову дію і зазначив, що від агресивного падіння біткоїн, можливо, відділяє одна ведмежа подія. Чого я не очікував, так це того, що ця подія потрясе весь криптопростір, адже одна з найбільших компаній у цьому просторі, FTX, незрозумілим чином стала банкрутом.

Очевидно, це стало потрясінням для ринків. Минулого тижня я оцінив, наскільки шаленим був витік біткоїнів з бірж, оскільки довіра людей до цих центральних організацій, де вони зберігають свої монети, зрозуміло, знизилася до мінімуму.

Так, дійсно, вчора я побачив, що після краху FTX з бірж вивели 200 000 біткоїнів. Однак зараз дані свідчать про те, що ринок трохи заспокоюється. І знову ж таки, здається, ми можемо увійти в крабовий режим, доки макроекономічна ситуація якимось чином не дасть нам поштовх, або у криптопросторі не з’явиться якась несподівана розробка.

Перший спосіб продемонструвати, що пил починає дещо осідати, це подивитися на волатильність біткоїну. Очевидно, вона посилилася, коли широкому загалу стало відомо про «ігри» Сема Бенкмана-Фріда. Вона залишалася підвищеною протягом останніх кількох тижнів, а останні кілька днів знову опустилася до більш стандартного рівня.

Також про це свідчить падіння великих транзакцій. Після банкрутства кількість цих транзакцій (сума одної перевищує 100 000 доларів США) підскочила на декілька днів, але відтоді вона поступово знизилася та повернулася до тих рівнів, що спостерігалися протягом більшої частини 2022 року.

Ще одним корисним показником, за яким варто стежити, є чистий реалізований прибуток або збитки переміщених монет. Він різко зростає під час кризи, коли ціна різко падає, а потім, коли ринки заспокоюються, зазвичай повертається до позначки 0 доларів.

Це добре видно на наведеному нижче графіку: торги 9 листопада призвели до жахливих збитків у розмірі 2 млрд доларів, а 18 листопада цей показник був ще більшим – 4,3 млрд доларів. Це менше, ніж найгірший показник після обвалу Celsius (4,2 млрд доларів збитків) та Luna (2,5 млрд доларів збитків).

Це відображає тривалий тиск на зниження ціни біткоїну, але зараз тенденція знову наближається до нуля.

Біржа FTX була центральною частиною екосистеми, і її банкрутство, зрозуміло, сколихнуло весь ринок. Як я нещодавно писав, ця криптоінфекція ще не завершилася.

Проте дані за останній тиждень свідчать про те, що ситуація на крипторинках нормалізується. У майбутньому вона може знову погіршитися на деякий час. Китай нарешті відкривається після локдауну, повинні оприлюднити свіжі дані по інфляції, а ЄС заборонив імпорт російської сирої нафти. У зв’язку з цим макроекономічна ситуація, безсумнівно, буде змінюватися.

Криптоінвесторам потрібно буде сподіватися, що крипто-нативні скандали на сьогодні вже залишилися позаду.