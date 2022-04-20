TCT стрімко зростає і вже здорожчав на 42%. Де купити TCT

На момент написання статті ціна монети TokenClub TCT складала 0,028 долара, а добовий обсяг торгів становив 153 мільйони доларів. Після того, як оголосили про дуже успішний ейрдроп, TCT зріс на 41,75% за останні 24 години.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь більше про TCT: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати TCT.

Де зараз найкраще купувати TCT

Оскільки TCT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TCT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TCT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на TCT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TCT.

Що таке TCT?

TokenClub — це всесвітня спільнота криптоентузіастів, де також є інвестиції, соціальні мережі, чати, ігри тощо.

Ця екосистема прагне побудувати автономну та ефективну економічну мережу на базі спільноти, якій будуть довіряти люди, і в якій можна буде справедливо розподіляти здобутки незалежно від ролі та позиції кожного учасника.

Чи варто купувати TCT сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на TCT

Wallet Investor вважає цей токен гарною інвестицією. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в довгостроковій перспективі він буде зростати, і за 5 років 1 TCT буде коштувати 0,08 долара.

Якщо інвестувати в нього зараз, то прибуток за цей період може становити близько +195%. Тобто, якщо зараз вкласти в токен 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 296 доларів.

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