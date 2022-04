Telegram додав нову криптовалютну функцію, за допомогою якої його користувачі можуть надсилати один одному Toncoin (нативний токен TON Foundation). Цю функцію можна порівняти з функцією оплати в біткоїнах у Twitter, яку представили в вересні 2021 року через функцію Tip Jar у Twitter. Єдина відмінність полягає в тому, що Twitter вирішив використовувати для криптоплатежів Lightning Network Stripe.

Щоб скористатися новою функцією для криптовалют, користувачі Telegram повинні спочатку завантажити та встановити офіційний бот гаманця Telegram, що дозволить їм купувати криптовалюти за допомогою кредитних карток, торгувати ними або навіть надсилати їх на інші криптовалютні гаманці.

Після того, як бот гаманця встановлено, користувачі можуть відправити один одному біткоїн (BTC) або Toncoin, натиснувши кнопку «Гаманець» у прямих повідомленнях в додатку для обміну повідомленнями Telegram.

Toncoin — це нативна криптовалюта TON Foundation, децентралізованого блокчейну рівня 1, який розробив Telegram. Коротко кажучи, TON Foundation — це блокчейн-проєкт від Telegram.

Після впровадження функції криптоплатежів Toncoin в Telegram представники TON Foundation повідомили через твіт, що людям більше не доведеться вводити довгі адреси криптографічних гаманців, коли вони надсилають чи отримують криптовалюти, а також чекати підтвердження.

You can now send #Toncoin directly within Telegram chats!

It’s a new way to send Toncoin without transaction fees to any Telegram user. With this service, you’ll no longer need to enter long wallet addresses and wait for confirmations.

Watch the video and test the new feature! pic.twitter.com/EtXSMFtJj6

— TON (@ton_blockchain) April 26, 2022