На початку 2022 року Telos (TLOS) відчув потужний тиск продажів, та зараз він значно зміцнився. Наразі токен сягнув рекордного максимуму, і це чудова новина, та є ще декілька причин, які свідчать про те, що варто очікувати ще більше зростання. Ми розглянемо їх трохи згодом, а спочатку зазначемо деякі основні моменти:

Telos (TLOS) зріс майже на 230% від мінімальної ціни, зафіксованої цього року.

На момент виходу цієї статті токен продавався за 1,19 долара, тобто у внутрішньоденній торгівлі за 24 години він зріс майже на 17%.

Це зростання значною мірою виникло завдяки підписанню нових партнерських угода та реалізації розробок в Telos (TLOS).

Джерело даних: Tradingview

Телос (TLOS): чому бичачий забіг продовжиться

У більшості випадків, коли криптоактиви сягають історичних максимумів, потім спостерігається певний відкат. Але Telos (TLOS), схоже, несеться несамовито, і з огляду на його фундаментальні основи йому роблять дуже позитивний довгостроковий прогноз.

Причина цього полягає в тому, що екосистема Telos (TLOS) розширюється та залучає нових партнерів. Інтеграція DappRadar стала важливою подією, але ми також бачимо, що екосистема залучає нових стратегічних партнерів в секторі DeFi та NFT. Більше того, інтеграція з Anchor Wallet може зіграти вирішальну роль в майбутньому.

Чому варто зараз придбати Telos (TLOS)?

Партнерські відносини, які встановлює Telos (TLOS), мають розширити його екосистему та зробити помітним на ринку криптовалют. Усе це має вирішальне значення для довгострокового зростання цього токена.

Але найважливіше те, що ринкова капіталізаціяTelos (TLOS) становить близько 320 мільйонів доларів. Це означає, що ця монета має величезний потенціал для зростання, і якщо компанія продовжить робити те, що вони робили досі, цілком ймовірно, що ринкова капіталізація може з легкістю збільшитися щонайменше в 10 разів у найближчі роки.