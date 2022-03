Ліонель Мессі і Socios підписали угоду вартістю 20 мільйонів доларів, згідно з якою Мессі стане глобальним послом бренду Socios, як повідомляє Reuters. Після цієї новини Chiliz, який керує Socios, зріс на 21%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Chiliz, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще купувати Chiliz, ви потрапили в правильне місце.

Криптовалюту Chiliz створив однойменний фінтех-провайдер із Мальти. Ця провідна цифрова валюта для спортивних заходів живить Socios, платформу спортивних розваг на базі блокчейну, яка дає змогу користувачам брати участь в управлінні брендом.

Прикладом є токени фанатів Socios. З їхньою допомогою спортивні клуби та асоціації можуть зв’язуватися зі своїми вболівальниками та відкривати потоки доходів. Вболівальники можуть впливати на рішення, що стосуються цього клубу, а також за допомогою опитувань та досліджень долучатися до прийняття таких рішень. Наприклад, вони можуть визначати, що буде написано на пов’язках гравців.

Chiliz може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та проведіть власний аналіз ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Analytics Insight повідомляє, що цьогорічні етапи розвитку Chiliz не будуть кінцевою метою платформи, і шанувальники можуть очікувати набагато більшого прогресу та технологічних оновлень.

Експерти цього ресурсу прогнозують, що у 2024 році Chiliz, ймовірно, сягне 0,75 долара, якщо наступні два роки пройдуть за планом. Токен не буде опускатися нижче 0,35 долара.

After Messi news the only way for $CHZ is up. Price actually at 0.31 FIB resistance. EMA50 not far away from 200 anymore on 12H. #Chiliz pic.twitter.com/NiZ8sGMRva

— CPR🇺🇦 (@cryptopunkrock1) March 30, 2022