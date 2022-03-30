Ліонель Мессі і Socios підписали угоду вартістю 20 мільйонів доларів, згідно з якою Мессі стане глобальним послом бренду Socios, як повідомляє Reuters. Після цієї новини Chiliz, який керує Socios, зріс на 21%.

Якщо бажаєте дізнатися, що таке Chiliz, чи може він принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще купувати Chiliz, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Chiliz

Binance

Купіть CHZ у Binance сьогодні

eToro

Купіть CHZ у eToro сьогодні

Що таке Chiliz?

Криптовалюту Chiliz створив однойменний фінтех-провайдер із Мальти. Ця провідна цифрова валюта для спортивних заходів живить Socios, платформу спортивних розваг на базі блокчейну, яка дає змогу користувачам брати участь в управлінні брендом.

Прикладом є токени фанатів Socios. З їхньою допомогою спортивні клуби та асоціації можуть зв’язуватися зі своїми вболівальниками та відкривати потоки доходів. Вболівальники можуть впливати на рішення, що стосуються цього клубу, а також за допомогою опитувань та досліджень долучатися до прийняття таких рішень. Наприклад, вони можуть визначати, що буде написано на пов’язках гравців.

Чи варто купити Chiliz сьогодні?

Chiliz може стати прибутковою інвестицією. Однак, перш ніж інвестувати в цей актив, не полінуйтеся і прочитайте принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків та проведіть власний аналіз ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Chiliz

Analytics Insight повідомляє, що цьогорічні етапи розвитку Chiliz не будуть кінцевою метою платформи, і шанувальники можуть очікувати набагато більшого прогресу та технологічних оновлень.

Експерти цього ресурсу прогнозують, що у 2024 році Chiliz, ймовірно, сягне 0,75 долара, якщо наступні два роки пройдуть за планом. Токен не буде опускатися нижче 0,35 долара.

Chiliz у соцмережах