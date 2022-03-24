Коли одна мем-монета на тематику домашніх тварин зростає, це позначається на всій ніші. Сьогодні платформа Yahoo Finance повідомила, що Catecoin (суперником Dogecoin), прибутки якого зростали у 2000 разів, запустив свій децентралізований токен винагород Catpay.

Учора оприлюднили, що Bitcoin of America, популярний оператор BTM (біткоїн-банкомат), додав Dogecoin до своїх банкоматів, і це, скоріше за все, сприяло підйому токена.

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про Dogecoin, чи варто його купувати, а також де найкраще придбати Dogecoin, ви потрапили в правильне місце.

Де зараз найкраще купувати Dogecoin

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Що таке Dogecoin?

На логотипі Dogecoin зображено песика шиба-іну, і цей токен створили на інтернет-мемі на собачу тематику. Це цифровий актив з відкритим вихідним кодом, який розробили Джексон Палмер і Біллі Маркус. Його створили в грудні 2013 року в результаті форку Litecoin.

Ця монета задумувалась як весела та безтурботна криптовалюта, що привабить тих людей, які не є основними шанувальниками біткоїну.

Це не єдина відмінність від біткоїну. Dogecoin відрізняється від протоколу proof-of-work тим, що використовує технологію Scrypt. Немає жодних обмежень щодо кількості монет, які можна видобути, оскільки їхня загальна пропозиція не обмежена. Майнити Dogecoin можна, приєднавшись до майнінгового пулу або ж самостійно.

Чи варто купувати Dogecoin сьогодні?

Dogecoin може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж робити інвестиції в цей актив, варто прочитати принаймні кілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і провести власне дослідження ринку. З недовірою сприймайте всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Dogecoin

Більшість аналітиків прогнозують, що у 2025 році Doge буде торгуватися в діапазоні 0,56-0,58 долара. Якщо цей прогноз справдиться, його середня ціна у 2028 році може становити близько 1,79 долара і може зрости до 2,13 долара. На момент написання статті токен коштує 0,13 долара.

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