Frontier нещодавно завершив розіграш на суму 100 000 доларі і уклав низку вигідних партнерських угод з деякими високопрофільними платформами. Сьогодні його токен FRONT здоорожчав майже на 40%.

Читайте далі цю коротеньку статтю, якщо бажаєте дізнатися, що таке Frontier, чи стане він гарною інвестицією, а також де зараз найкраще придбати Frontier.

Де зараз найкраще купувати Frontier

Оскільки FRONT є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати FRONT за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити FRONT прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на FRONT

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть FRONT.

Що таке Frontier?

Frontier — це DeFi-агрегатор, який не залежить від ланцюга, і завдяки його додаткам користувачі можуть керувати стейкінгом, позиціями DeFi, здійснювати обмін активів за найкращими ставками, видобувати ліквідність, відкривати та моніторити забезпечні боргові позиції (CDP).

Frontier прагне, щоб основні функції DeFi були доступні для користувачів незалежно від платформ, які вони використовують, а також хоче вирішити проблему фрагментації в DeFi-секторі.

Коли йдеться про обмін активами, позики, кредити, стейкінг та забезпечення ліквідності, існує певна ізоляція. Frontier прагне вирішити цю проблему, поєднуючи декілька DeFi-додатків в одному місці.

Команда Frontier вважає, що, коли мова йде про DeFi, тут не можна використовувати гаманці, які не мають функції зберігання. Користувачам доводиться завантажувати декілька гаманців, щоб працювати в одній екосистемі.

Frontier інтегрував Metamask, FortMatic, Coinbase Wallet, Trust Wallet тощо. І саме тому його користувачам не потрібно переказувати свої криптовалюти між різними гаманцями, щоб користуватися DeFi.

Чи варто купувати Frontier сьогодні?

Frontier може бути прибутковою інвестицією, але, перш ніж вкладати свої кошти, знайдіть час та прочитайте принаймні декілька цінових прогнозів від провідних аналітиків і проведіть власний аналіз ринку. Варто з недовірою приймати всі інвестиційні поради.

Прогноз ціни на Frontier

Gov Capital досить оптимістично налаштований щодо Frontier. Експерти цього ресурсу прогнозують, що за рік ця монета коштуватиме 2,76 долара, а за 5 років — 11,30 долара. Наразі він торгується за 0,60 долара.

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