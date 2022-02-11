Сьогодні ціна IoTeX в реальному часі сьогодні становить 0,12 долара, а обсяг торгів за 24 години становить 172,7 мільйона доларів. Протягом усього тижня IoTeX був у тренді і зріс на 10% за останні 24 години.

Читайте далі цю статтю і дізнаєтеся більше про нативний токен IOTX, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще купувати IOTX.

Де зараз найкраще купувати IOTX

Оскільки IOTX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати IOTX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити IOTX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на IOTX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть IOTX.

Що таке IOTX?

Це проєкт з відкритим кодом, який заснували у 2017 році. IoTeX (IOTX) створив децентралізовану платформу, щоб розширити можливості відкритої економіки для машин. Задумувалось, що це буде відкрита екосистема, де люди та машини зможуть взаємодіяти, і пануватимуть добра воля та довіра.

IoTeX з нуля розробив EVM-сумісний блокчейн, використовуючи інноваційний консенсус Roll-DPoS. Його запустили у квітні 2019 року.

На додаток до блокчейну IoTeX команда створила основні блоки інфраструктури, щоб підключатися до блокчейнів Ethereum, BSC і Heco. IoTeX допомагає масштабувати DApp на базі EVM, щоб людям не доводилось турбуватись про дорогу плату за газ.

Окрім того, цей блокчейн містить проміжне програмне забезпечення, наприклад, децентралізована ідентифікація, конфіденційні обчислення та безпечне обладнання, щоб запускати автономні пристрої, як-от Ucam. Його використовують тисячі домогосподарств.

Чи варто купувати IOTX сьогодні?

За даними Statista, вартість сектору Інтернет речей може перевищити 1,5 трильйона доларів до кінця 2025 року. IOTX є токеном цього сектора, тому це може позитивно вплинути на нього. З іншого боку, він може стати жертвою нестабільності IoT.

Прогноз ціни IOTX

Gov Capital прогнозує невелике зростання для IOTX – лише до 0,15 долара за рік. За п’ять років токен зросте до 0,61 долара.

Wallet Investor налаштований більш оптимістично. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2023 році IOTX зросте приблизно до 0,19 долара, а в лютому 2027 року він коштуватиме 0,61 долара.

Trading Beasts роблять помірні бичачі прогнози. За їхніми оцінками, цього року 1 IOTX зросте лише до 0,12 долара, а наприкінці 2025 року буде торгуватися за 0,16 долара.

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