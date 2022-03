Серед усіх монет конфіденційності Monero зростає найбільше. Існує думка, що санкції проти Росії призведуть до збільшення кіберзлочинності, і такі токени, як Monero, стають все більш популярними, тому що хакери, ймовірно, вимагатимуть платежі саме в цій монеті.

У цій статті ви знайдете все, що потрібно знати про Monero, зокрема, чи варто його купувати і де зараз найкраще придбати Monero.

Monero — це токен, що спеціалізується на конфіденційності та анонімності. Його створили у 2014 році. За словами його розробників, конфіденційність та безпека є їхнім головним пріоритетом. На другому місці знаходяться ефективність і простота використання.

Окрім того, ця екосистема прагне забезпечити захист усіх користувачів, навіть тих, хто не має технічної освіти.

Зараз ціна Monero зростає, і це відбувається паралельно руху цін на інші активи, як-от акції. Ф'ючерси на Dow Jones і Nasdaq 100 зросли у середу вранці, коли президент України заявив, що готовий піти на компроміс щодо членства країни в НАТО та окупованих регіонів.

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Wallet Investor робить позитивний прогноз. Аналітики цього ресурсу очікують, що за рік ціна Monero зросте з 196,26 до 247,74 долара. Потенціал прибутку становить +26,23% річних.

Вони прогнозують, що за п’ять років 1 XMR буде торгуватися за 609 доларів, що втричі перевищує поточну ціну.

here is my $9000 #XMR target#Monero pic.twitter.com/eL8okCFEnD

— Don Yakka (@DonYakka) March 4, 2022