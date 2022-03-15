Тепер можна купити Stellar, який ось-ось здійснить прорив

Два дні тому відбулося спалювання токена, і відтоді популярність Stellar зростає. За ринковою капіталізацією ця монета посідає 30-ту сходинку, і її тижневий приріст становить приблизно 4%.

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтесь детальну інформацію про Stellar, чи варто купувати цю монета, а також де зараз найкраще придбати Stellar.

Де зараз найкраще купувати Stellar

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Що таке Stellar?

Stellar — це відкрита мережа, яка дозволяє переміщати та зберігати кошти. Її запустили у липні 2014 року, і на той час однією з її цілей було сприяти фінансовій інклюзії шляхом охоплення світових небанківських установ.

Незабаром пріоритети цієї платформи змінилися, і вона почала допомагати фінансовим компаніям з’єднуватися одна з одною за допомогою блокчейн-технології.

Lumens, нативний токен мережі, служить мостом, завдяки якому торгівля через кордони стає більш дешевою. Цей проєкт прагне кинути виклик існуючим постачальникам платежів, які досить часто стягують високі комісії за подібні послуги.

Спочатку Stellar працював на протоколі Ripple Labs. Цей блокчейн створили в результаті хардфорку, а згодом його код переписали.

Чи варто купувати Stellar сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на Stellar

На момент написання статті Stellar торгувався приблизно за 0,17 долара. Digital Coin Price передбачає, що цього року 1 XML буде коштувати в середньому 0,24 долара, а в 2025 році — 0,34 долара. До 2030 року його середня ціна становитиме 0,80 долара.

Price Prediction робить більш оптимістичні прогнози і очікує, що в 2022 році середня вартість монети складатиме десь 0,26 долара. Їхній довгостроковий прогноз також досить оптимістичний. Вони прогнозують, що у 2025 році середня ціна токена становитиме 0,74 долара, а в 2030 — 5,11 долара.

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