Тепер можна придбати Ripple, який зріс на 12% за 24 години, і ось де
Ripple зростає через позитивні зрушення, що сталися у судовій справі проти SEC. Безумовно, це чудова новина для ходлерів, деякі з яких користуються цим роками.
У цій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про Ripple: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Ripple.
Де зараз найкраще купувати Ripple
eToro
Binance
Що таке Ripple?
Почнемо з того, що пояснимо різницю між XRP, Ripple і RippleNet. XRP — це валюта, що використовується на RippleNet, платформі цифрових платежів, яка працює поверх XRP Ledger, розподіленої бази даних реєстру.
RippleNet керується Ripple, проте XRP Ledger є відкритим вихідним кодом і не базується на блокчейні. RippleNet — це система RTGS (валові розрахунки в реальному часі), яка прагне забезпечити миттєві грошові транзакції по всьому світу. В цій системі можна використовувати будь-яку валюту.
Ripple створив XRP в якості більш швидкої, дешевої та масштабованої платіжної альтернативи. Спільнота XRP веде реєстр, де транзакції обробляються в середньому кожні чотири секунди.
Транзакції обробляються щоразу, коли вузли-валідатори приходять до згоди щодо справжності та порядку транзакцій XRP, на відміну від механізму proof-of-work, який використовує біткоїн. В Ripple будь-хто може бути валідатором.
Чи варто купувати Ripple сьогодні?
Бики Ripple затамували подих, очікуючи кінця судового процесу, адже це означає, що ціна токена злетить до небес. І схоже, дійсно так і буде.
Суддя Аналіса Торрес наказала розкрити декілька раніше недоступних документів і дозволила Ripple відповісти на меморандум SEC. Саме тому токен почав зростати. За словами адвоката Джеремі Гогана, це значно прискорить судовий процес.
З іншого боку, ніхто не очікував, що слухання справи Ripple триватиме так довго. Воно розпочалося у грудні 2020 року.
Прогноз ціни Ripple
Чим би не закінчилася справа, CoinPriceForecast очікує, що цього року Ripple перевищить 1 долар. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що на кінець року токен буде коштувати 1,07 долара. Digital Coin погоджується з цією думкою. Експерти прогнозують ціну в 1,09 долара до кінця 2022 року.
Ripple у соціальних мережах
XRP just hit a dollar here in Canada! 🇨🇦 #XRP pic.twitter.com/gvTcJoasHa
— Jono Grant (@JonoGrant1) February 7, 2022