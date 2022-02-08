Ripple зростає через позитивні зрушення, що сталися у судовій справі проти SEC. Безумовно, це чудова новина для ходлерів, деякі з яких користуються цим роками.

У цій статті ви знайдете все, що вам потрібно знати про Ripple: що це таке, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати Ripple.

Де зараз найкраще купувати Ripple

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Що таке Ripple?

Почнемо з того, що пояснимо різницю між XRP, Ripple і RippleNet. XRP — це валюта, що використовується на RippleNet, платформі цифрових платежів, яка працює поверх XRP Ledger, розподіленої бази даних реєстру.

RippleNet керується Ripple, проте XRP Ledger є відкритим вихідним кодом і не базується на блокчейні. RippleNet — це система RTGS (валові розрахунки в реальному часі), яка прагне забезпечити миттєві грошові транзакції по всьому світу. В цій системі можна використовувати будь-яку валюту.

Ripple створив XRP в якості більш швидкої, дешевої та масштабованої платіжної альтернативи. Спільнота XRP веде реєстр, де транзакції обробляються в середньому кожні чотири секунди.

Транзакції обробляються щоразу, коли вузли-валідатори приходять до згоди щодо справжності та порядку транзакцій XRP, на відміну від механізму proof-of-work, який використовує біткоїн. В Ripple будь-хто може бути валідатором.

Чи варто купувати Ripple сьогодні?

Бики Ripple затамували подих, очікуючи кінця судового процесу, адже це означає, що ціна токена злетить до небес. І схоже, дійсно так і буде.

Суддя Аналіса Торрес наказала розкрити декілька раніше недоступних документів і дозволила Ripple відповісти на меморандум SEC. Саме тому токен почав зростати. За словами адвоката Джеремі Гогана, це значно прискорить судовий процес.

З іншого боку, ніхто не очікував, що слухання справи Ripple триватиме так довго. Воно розпочалося у грудні 2020 року.

Прогноз ціни Ripple

Чим би не закінчилася справа, CoinPriceForecast очікує, що цього року Ripple перевищить 1 долар. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що на кінець року токен буде коштувати 1,07 долара. Digital Coin погоджується з цією думкою. Експерти прогнозують ціну в 1,09 долара до кінця 2022 року.

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