Terra (LUNA) може подолати важливий опір накладних витрат

Наразі LUNA консолідується в діапазоні між 85 і 95 доларами.

На момент написання статті монета торгувалася за 83,88 долара, тобто за 24 години вона знизилася приблизно на 6%.

Щоб мати змогу піднятися вище 100 доларів, LUNA має подолати позначку в 95 доларів.

Вже другий день поспіль Terra (LUNA) торгується в мінусі. На початку березня ця монета пережила кілька бичачих сплесків, але зараз, схоже, вона стагнує. Незважаючи на це, LUNA наближається до важливої зони опору. Чи зможе вона перевищити позначку в 100 доларів?

Джерело даних: Tradingview

Як скоро Terra (LUNA) може сягнути 100 доларів?

Зараз здається, що ринок криптовалют відновлюється після того, як останні кілька тижнів він переживав серйозні коливання. Однак і досі існують вагомі фактори, які негативно позначаються на настроях крипторинку. Інфляція залишається високою, а геополітична напруга в Європі може стати на заваді відновленню світової економіки.

Однак також існує ймовірність, що протягом останніх трьох тижнів інвестори вже оцінили ці проблеми. Що стосується LUNA, головним завданням для неї буде подолати позначку в 95 доларів. Останніми днями монета торгувалася у вузькому діапазоні від 85 до 95 доларів.

Якщо монета закриється вище 95 доларів, то буде достатній бичачий імпульс, завдяки якому ця платформа стейблкоїнів може перевищити 100 доларів. Однак, незважаючи на це, показники імпульсу, зокрема і RSI, наразі є ведмежими. Перш ніж знову почати зростати, монета може впасти до 50-денної SMA на рівні 75 доларів.

Чому LUNA є гарною інвестицією?

Terra (LUNA) — це платформа стейблкоїнів, яка все більше інтегрується в ринок криптовалют. Її вважають майбутнім стейблкоїнів, тому вона має величезний інвестиційний потенціал.

Токен LUNA різко падає в 2022 році. Але, безсумнівно, ситуація зміниться. Якщо ви ще й досі не придбали цей токен, зараз найкращий час це зробити.