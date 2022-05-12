Від початку тижня Terra (LUNA) різко падає. Ця екосистема, яка славиться своїми стейблкоїнами, переживає найбільший крах останніх місяців, і є побоювання, що найгірше ще попереду. Розглянемо основні моменти:

Після двох днів серйозних втрат LUNA впала майже на 90% за останні 24 години.

Падіння відбувається, бо її стейблкоїн UST втратив свою прив’язку до долара.

Були деякі ознаки відновлення, але UST знову різко впав.

Джерело даних: Tradingview

Чому крах LUNA ще не завершився?

Лише за останні кілька днів Terra (LUNA) різко впала на понад 170%. Цей крах став одним із найстрашніших в історії цієї платформи стейблкоїнів. Такі величезні втрати виникли, бо її основний стейблкоїн UST втратив свою вартість щодо долара.

UST прив’язаний до долара США у співвідношенні 1:1. У якийсь момент стейблкоїн торгувався десь на 70% нижче долара. Це викликало паніку у багатьох інвесторів LUNA, тому й почався розпродаж. Ми бачили, що UST потроху відновлювався, але потім він різко втратив свої здобутки.

LUNA зіштовхнеться зі значним тиском продажів. Довіра інвесторів до UST зараз підірвана, і монеті потрібен час, щоб відновитися після такого. На даний момент варто очікувати, що протягом найближчих тижнів ціна токена буде різко падати.

Які довгострокові перспективи має Terra?

Незважаючи на провал UST, Terra й досі залишається однією з найбільших платформ для стейблкоїнів у світі. Однак, безсумнівно, цей інцидент матиме далекосяжні наслідки для LUNA в короткостроковій перспективі.

Однак ми очікуємо, що в довгостроковій перспективі ця платформа відновиться. Як тільки UST зможе повернути свою прив’язку до долара у співвідношенні 1:1, тоді довіра інвесторів до нього, безумовно, зміцниться.