Terra (LUNA) зараз у вільному падінні. Чи час купувати?

Січнева криптозима призвела до того, що багато монет втратили свою вартість. Проте, хоча на загальному крипторинку спостерігається певна стабілізація цін, Terra (LUNA), схоже, йде проти цієї тенденції. Зараз монета буквально знаходиться у вільному падінні, тому виникає питання, чи варто в неї інвестувати? Докладніше про це розкажемо нижче, а спочатку розглянемо деякі важливі моменти:

Лише за останній місяць токен LUNA різко впав і втратив майже 50% за цей період.

На момент виходу цієї публікації токен торгувався за 45 доларів, тобто за день впав на 8%, а за останній тиждень – майже на 25%.

Негативні настрої, що виникають здебільшого через зв’язок Terra з Magic Internet Money (MIM), збережуться найближчим часом.

Джерело даних: Tradingview.com

Чи варто очікувати, що LUNA відновиться?

Цілком можливо, що вільне падіння триватиме принаймні найближчим часом. Окрім того, деякі інвестори висловлюють занепокоєння, адже екосистема Terra може піддатися небезпеці через її зв’язок з Anchor Protocol і MIM.

Більше того, ми й досі не впевнені, чи закінчився шторм на ринку криптовалют. Навіть з огляду на те, що останні кілька днів ця валюта зростала, існує багато ризиків зниження, які можуть позначитися на ціновій дії LUNA. З цієї причини ми очікуємо, що протягом найближчих днів ця монета продовжить знижуватися.

Чи настав час придбати Terra (LUNA)

LUNA є однією з головних монет на крипторинку, і, звичайно, її варто мати у своєму портфелі. Але оскільки розпродаж продовжується, можливо, зараз не найкращий час для купівлі. Поспостерігайте за нею тиждень або близько того і подивіться, як зміниться її ціна. Якщо вона впаде ще більше, ви зможете придбати токен і уникнути будь-якого серйозного спадного тренду. Зрештою, з довгострокової точки зору, LUNA – це просто must-have.