Terra (LUNA) збирається подолати позначку в 100 доларів

Протягом останніх трьох торгових сесій Terra (LUNA) мала досить солідний висхідний імпульс. Зараз, схоже, монета забуксувала, але у неї ще є потенціал для зростання. Розглянемо кілька ключових фактів, на які варто звернути увагу:

На початку квітня LUNA різка впала від свого максимуму в 119 доларів.

Зараз монета консолідується і найближчими днями може піднятися до 100 доларів.

Це означатиме, що поточна ціна збільшиться на 15%.

Джерело даних: Tradingview

Як скоро LUNA зросте до 100 доларів?

Дві останні сесії поспіль монета демонструвала досить скромні прибутки, а зараз, схоже, зовсім застопорилася. Монета в основному торгується боком, але насправді це дуже добре. Це означає, що зараз відбувається певна консолідація ціни після різкої корекції, яку пережила LUNA, коли 5 квітня піднялася до 119 доларів. Як тільки ця консолідація завершиться, бики LUNA, напевно, візьмуть контроль в свої руки.

Це має відбутися в найближчі кілька днів. Ми прогнозуємо, що LUNA підніметься до 100 доларів на початку торгів в понеділок. Це означатиме, що поточна ціна зросте на 15%. Однак головним завданням для биків буде здійснити розпродажі після того, як монета сягне позначки в 100 доларів.

Цього року ми неодноразово спостерігали на прикладі багатьох інших монет таку ситуацію: коли починається вирішальний забіг, інвестори фіксують прибутки на ключових зонах опору. Для LUNA позначка в 100 доларів є одним із таких рівнів, і якщо бики вирішать зафіксувати прибутки за такою ціною, то монета, напевно, опуститься до 80 доларів. Однак у короткостроковій перспективі існують високі шанси, що монета зросте на 15-20%.

Як далеко може зайти цей висхідний тренд?

Ми не впевнені, чи буде достатній бичачий імпульс, щоб підняти LUNA вище 100 доларів. Насправді ця позначка стане важливою зоною пропозиції.

Якщо не станеться кардинальних змін, монета матиме досить обмежений потенціал для росту. Але якщо протягом кількох днів токен зможе утримуватися вище 100 доларів, то на горизонті замайорить позначка в 120 доларів.