Протягом наступних кількох тижнів ціна Terra (LUNA) може впасти до 25 доларів за токен.

Жорстка монетарна політика почала завдавати шкоди бичачим активам, коли ті ослабли.

Ціна LUNA може впасти нижче, але експерти прогнозують, що вона відновиться, коли криптовалюта кине виклик стабільній багатомісячній лінії тренду. Згідно з аналітичною оцінкою, яку надали експерти, протягом наступних тижнів Terra (LUNA) може впасти десь до 25 доларів за токен через те, що формується модель «голова та плечі» (H&S), яка сигналізує про зниження ціни на 50%.

За такою моделлю, ціна робить три стрибки поспіль, і середній пік (називається «голова») вищий за два інших (ліве і праве плече). «Горловина» — це стандартний ціновий рівень, що з’єднує всі три вершини.

Коли ринок опускається нижче лінії H&S, трейдери зазвичай намагаються відкрити короткі позиції. Перш ніж відкривати короткі позиції, деякі трейдери використовують правило «двох днів», за яким вони чекають, чи буде ще одна спроба здійснити прорив, коли ціна намагається знизу пробити лінію горловини, як опір.

Джерело: TradingView

І навпаки, трейдери мають прагнути до коротких позицій, якщо зберігається довжина між найвищою вершиною голови та горловиною. Як видно на графіку, ціна LUNA наразі рухається до тієї ж короткої цілі H&S, що зараз становить близько 25 доларів.

На торгівлю LUNA впливають потужні макроекономічні фактори

Тенденції до зниження токена LUNA часто завершуються, коли він кидає виклик своїй 50-тижневій ковзній середній, яка є його підтримкою, що зберігається протягом короткого періоду існування цього фінансового активу. На момент публікації статті мінімальна ціна становила близько 30 доларів.

Однак монета LUNA намагається подолати свій 200-денний середній діапазон (200-денна EMA), щоб той знову повернувся на денний графік. Якщо це станеться, наступна мета LUNA, як видно на діаграмі вище, буде 75 доларів.

З іншого боку, якщо ціна буде нижче 200-денної EMA, то може скинути налаштування H&S до 25 доларів.