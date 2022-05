Після того, як його стейблкоїн від Terra втратив прив’язку до долара, вона увійшла в низхідну спіраль. Ця тенденція зберігається і сьогодні, і навіть більш помітна, ніж учора, коли LUNA втратила «лише» половину своєї вартості.

Учора Terra опустилася на 14-у сходинку на Coinmarketcap, однак сьогодні вона вже займає 29-у. Чи варто зараз купувати монету, доки не пізно?

Якщо бажаєте дізнатися більше про Terra, чи може вона принести вам гарні прибутки, а також де зараз найкраще придбати Terra, ви потрапили в правильне місце.

Terra намагалася виділитися на ринку, використовуючи прив’язані до фіату стейблкоїни, і стверджувала, що поєднує безмежні переваги криптовалют та щоденну стабільність цін на фіатні валюти.

Це надійна стратегія, але її стейблкоїн UST втратив свою прив’язку, і саме тому все це заварилося. Бо насправді стейблкоїн не був забезпечений.

Не допоміг й алгоритм, який, як заявляли, регулює пропозицію стейблкоїну залежно від попиту. Це давало власникам LUNA стимул обмінюватися LUNA і стейблкоїнами за вигідними обмінними курсами, і залежно від попиту пропозиція стейблкоїну або збільшувалася, або зменшувалася.

Наразі ні LUNA, ні UST не користуються попитом. Майже всі провідні біржі заблокували виведення коштів.

Немає жодних сумнівів, у Terra варто інвестувати, особливо якщо правильно обрати для цього час. Зараз навряд чи найкращий час. Якщо ви вірите, що монета відновиться, можете ризикнути.

Приймаючи будь-яке інвестиційне рішення, враховуйте вашу толерантність до ризику. Не варто сприймати цінові прогнози за чисту монету.

Аналітики роблять оптимістичні прогнози щодо Terra, незважаючи на її падіння. CryptoNewZ передбачає, що наступного року монета буде торгуватися в діапазоні від 78 до 85 доларів. Wallet Investor прогнозує, що за рік її ціна буде становити 151 долар.

Coinpedia очікує, що наприкінці наступного року LUNA буде торгуватися між 132 і 257 доларами. Gov Capital долучається до бичачих прогнозів і стверджує, що за рік ціна буде 166 доларів.

