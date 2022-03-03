Нещодавно Luna пішла в атаку і за останній тиждень зросла на приголомшливі 50%. На даний момент це сьома за розміром криптовалюта, її ринкова капіталізація становить 34 мільярди доларів. Що вражає ще більше так це те, що тепер ця монета затьмарила Solana (32 мільярди доларів) і Cardano (31 мільярд доларів), які займають восьму і дев'яту сходинки відповідно.

Джерело: CoinMarketCap

Luna Token

Luna є токеном, який живить DeFi-екосистему у Terra Labs. Реальним продуктом тут виступає група стейблкоїнів, найбільшим з яких є UST, який прив’язаний до долара. Якщо коротко пояснити, в чому ж користь цього токена, то ціна Luna зростатиме паралельно тому, як зростає UST.

Чим більшого поширення набуває UST, тим більше зростає Luna, і навпаки. Якщо ринкова капіталізація UST зростає, пропозицію токенів Luna спалюють, а отже, ціна Luna зростає (і навпаки). Це відбувається завдяки унікальному алгоритмічному механізму, за допомогою якого стейблкоїни Terra зберігають свої фіатні прив’язки (агентів ринку спонукають робити це через арбітраж).

Наразі стейблкоїн UST займає досить непогану позицію, його ринкова капіталізація становить 13 мільярдів доларів (15-та за розміром криптовалюта), і це четвертий за розміром стейблкоїн, та єдиний, що пропонує таку привабливу децентралізацію. Звичайно, ця децентралізація грає важливу роль для стимулювання продажів UST. Три серйозні конкуренти, які випереджають UST, є централізованими, а це слово сприймається з негативом у криптопросторі. Лідерами серед таких горезвісних криптовалют є Tether (79 мільярдів доларів, 3-я за розміром криптовалюта), далі йде USDC від Circle (53 мільярди доларів, 5-е місце), і Binance USD посідає третю сходинку (18 мільярдів доларів, 12-е місце).

Отож, пам'ятаємо, що за останній рік Luna активно зросла, і можна очікувати подібне зростання стейблкоїну й надалі, це детально видно на графіку від CoinMarketCap, який вказано нижче. Погляньте, її ринкова капіталізація колосально зросла від минулорічних 2,8 мільярда доларів до сьогоднішніх 13 мільярдів доларів.

Ринкова капіталізація UST за даними CoinMarketCap

Загальна заблокована вартість

Є ще один спосіб відстежити зростаючу ринкову капіталізацію UST — вивчити загальну заблоковану вартість (TVL) в екосистемі Terra. Як і будь-яка інша точка даних, пов’язана з Luna, вона надає важливу інформацію. За даними DefiLlama, наразі в Terra заблоковано колосальні 11,2% від загальних 290 мільярдів доларів TVL всього DeFi-простору. Залишивши позаду Solana, Avalanche, Fantom і BSC, Terra тепер комфортно розмістилася на другому місці, її TVL становить 23,5 мільярда доларів, і вона далеко відірвалася від BSC, який займає третю сходинку зі своїми 12,4 мільярда доларів. Звичайно, Ethereum досі лідирує на цьому ринку зі своїми 117 мільярдами доларів, і його частка у загальному TVL становить 55%.

TVL у Luna (фіолетовий колір на графіку) стабільно зростає і наразі становить 11,2% від загального TVL DeFi-сектору

Всупереч загальному ринку

Проте Luna виділяється не лише своїми валові прибутки. Протягом останного року вона інтригувала своєю схильністю до антициклічного руху. Наразі вона торгується лише на 10% нижче від своїх історичних максимумів (біткоїн втратив 36% своїх максимумів, а ситуація з більшістю альтернативних монет ще набагато гірша). Це свідчить про стійкість Luna протягом періоду падіння, що спостерігається у криптопросторі останні кілька місяців. Дійсно остнні 9 місяців її кореляція з біткоїном становить 0,34, і це надзвичайно низький показник за криптостандартами. Причина цього криється в тому, що в періоди, коли криптовалюта падає, інвестори відмовляються від криптовалютного ризику і замість цього скуповують стейблкоїн UST, таким чином підвищуючи ціну Luna.

Отже, давайте підіб'ємо підсумок і підкреслимо основні переваги Luna:

Ця монета посідає другу сходинку за розміром TVL у DeFi-просторі

Найбільший децентралізований стейблкоїн (UST)

Вона втратила лише 10% своїх історичних максимумів

За криптостандартами вона має надзвичайно низьку кореляцію із загальним ринком

Завдяки цим вражаючим характеристикам і ринковій капіталізації в 34 мільярди доларів, Luna більше не є простою альтернативною монетою. На неї чекає велике майбутнє.