TerraUSD (UST) проти Dai (DAI): куди краще інвестувати?

UST і DAI — два стейблкоіни, які забезпечуються іншими криптовалютами. На відміну від інших стейблкоінів, ці два децентралізовані. Стейблкоіни – це криптовалюти, які зберігають стабільну ціну, адже вони прив’язані до іншого активу, криптовалюти або фіатних грошей. Вони менш мінливі, ніж інші криптовалюти.

MakerDAO запустив DAI у 2017 році, цю монету побудовали на блокчейні Ethereum. Вона має стабільність стейблкоіна і така же безпечна, як платформа Ethereum. Її стабільність стала можливою завдяки тому, що в алгоритмі смарт-контракту вона забезпечена токеном ETH. Це допомагає захищати мережу Maker, у якій створюється та торгується монета, і забезпечує її живлення.

Компанія Terraform Labs створила UST у вересні 2020 року. Стабільність цього токена гарантується завдяки алгоритму смарт-контракту та механізму гнучкої пропозиції грошей. Нові токени UST карбуються під час процесу, що називається сеньйораж. Він забезпечений LUNA, нативною монетою Terra.

Обидва стейблкоіни децентралізовані, адже вони не мають центрального органу влади, як інші популярні стейблкоіни. Окрім того, вони прив’язані до криптовалют, а не до фіатних валют. Щоб підтримувати стабільність цін, вони використовують алгоритми смарт-контрактів.

Коли карбується DAI, сума застави в токенах ETH має бути набагато більшою, ніж вартість, на яку потрібно викарбувати DAI. З іншого боку, щоб викарбувати UST, необхідно надати LUNA, на суму в доларах США еквіваленту тій, на яку збираєтесь карбувати UST. При цьому частина LUNA спалюється, а іншу частину резервують для скарбниці спільноти. Чим більше попит на UST, тим більше спалюється токенів LUNA.

Алгоритм смарт-контракту, який використовується для стабілізації UST, може генерувати UST і підтримувати себе. Однак висока волатильність ETH може вплинути на стабільність DAI. Крім того, ринкова капіталізація та обсяги торгів цих активів вказують на те, що UST більш поширений, ніж DAI.

Можливо, це пов’язано з системою арбітражу UST, яка допомагає йому автоматично підтримувати постачання токена, коли воно знижується нижче певного рівня. Наразі завдяки протоколу Anchor, якщо давати в позику UST, можна заробити близько 20% APY (річна відсоткова прибутковість). Якщо ви хочете інвестувати в децентралізований стейблкоін, UST стане кращим варіантом.

Яким би стабільним актив не здавався, у криптопросторі все нестабільне. Тому чиніть мудро та робіть власний аналіз. Інвестуйте лише ті суми, які вам не шкода буде втратити.