Tesla, Blockstream і Jack Dorsey’s Block об’єдналися, щоб побудувати об’єкт для майнінгу біткоїнів на сонячній енергії в Західному Техасі. Цей об’єкт буде живитися від Megapack потужністю 12 мегават-годин і сонячної фотоелектричної панелі Tesla потужністю 3,8 мегават.

У кулуарах конференції Bitcoin 2022 в Майамі співзасновник і генеральний директор Blockstream Адам Бек, який є членом команди «шифропанків» і британським криптографом, повідомив каналу CNBC, що новий об’єкт майнінгу побудують таким чином, щоб довести ідею, що майнити біткоїни можна використовуючи 100% відновлюваної енергії.

Бек заявив:

«Люди люблять сперечатися про різні фактори стосовно майнінгу біткоїнів. Ми вирішили просто довести, що це можливо. Давайте грати відкрито, щоб люди могли долучитися, і можливо, більше людей захоче взяти в цьому участь».

Цікаво, що команда, відповідальна за об’єкт майнінгу біткоїнів, також створить панель інструментів, яка дозволить широкому загалу долучитися до цього процесу і слідкувати в режимі реального часу за показниками ефективності проєкту: кількість видобутих біткоїнів і вихідна потужність. Очікується, що на панелі інструментів також будуть відображатися дані про продуктивність сонячної енергії та накопичувача.

Адам Бек сказав:

«Такий крок має підтвердити нашої ідею про те, що майнінг біткоїнів може фінансувати інфраструктуру виробництва електроенергії з нульовими викидами та забезпечувати майбутнє економічне зростання».

У криптопросторі все частіше використовують відновлювану енергію

Щоб покращити економіку відновлюваних джерел енергії в Західному Техасі, який наразі є центром відновлюваної енергії в Сполучених Штатах, мають використовувати енергію сонця та вітру, причому останній відіграє важливу роль у нічний час.

Однак багато сонячної та вітрової енергії знаходиться у віддаленій частині штату, тому потрібно більше фінансових стимулів, які дозволять побудувати кращу інфраструктуру для використання енергії в цьому районі.

Важливо зазначити, що покупці енергії відіграють важливу роль в економічному зростанні виробництва відновлюваної енергії, і це сприяє його поширенню у країні.

Однак майнери біткоїн — це лише тимчасові покупці, які забезпечують роботу енергетичних активів в очікуванні повного впровадження мережі, оскільки об’єкт у Західному Техасі обмежений лише 34 гігаватами електроенергії, 12 гігавати доступні для передачі та 5 для попиту.

Бек зазначив, що автономна шахта буде готова пізніше цього року, і майнери зможуть займатися майнінгом з будь-якого місця без локальної інфраструктури. Якщо проєкт покаже певні прибутки, то компанія буде розширюватися за рахунок виробництва енергії вітру.

Бек сказав:

«Ви робите свого роду розрахунок оптимального економічного поєднання сонячної енергії та енергії акумулятора. Є 3,8 мегават сонячної енергії, а на майнінг потрібен 1 мегават, отже, ви бачите, що у вас буде надлишок, тому що протягом дня сонячна енергія надходить нерівномірно, і, звісно, вночі її немає».

Це зменшить вартість, а також знизить час простою сонячної енергії.

У Blockstream повідомили, що головною метою цього проєкту є зміцнення мережі Вitcoin за рахунок розширення джерел енергії для криптовалют.