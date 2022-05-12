Схоже, після обвалу стейблкоїну UST від Terra у просторі стейблкоїнів почався шторм: один із найпопулярніших і другий за розміром стейблкоїн Tether (USDT) також втратив свою прив’язку до долара. Після нещодавніх подій команда Tether написала твіт і заявила, що погодить ланцюговий обмін, щоб перемістити свої активи в USDT з блокчейну Tron на блокчейни Ethereum і Avalanche.

У повідомленні Tether зазначається, що вони планують перенести 1 млрд USDT з Tron в Ethereum, а також 20 млн USDT з Tron в Avalanche. Однак це не вплине на загальну пропозицію стейблкоїнів USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process. — Tether (@Tether_to) May 12, 2022

Це повідомлення з’явилося в той час, коли багато інвесторів стурбовані нещодавнім крахом стейблкоїну TerraUSD, який потягнув за собою і монету Terra (LUNA). Сьогодні ціна USDT дещо коливалася, і на багатьох криптобіржах стейблкоїн навіть опустився нижче 0,99 долара.

USDT є стейблкоїном, яким найбільше торгують, і інвестори хвилюються, коли він починає демонструвати ознаки боротьби.

USDT не схожий на алгоритмічні стейблкоїни, зокрема UST

В інтерв’ю технічний директор Tether Паоло Ардоіно запевнив трейдерів, що стейблкоїн USDT не схожий на алгоритмічні стейблкоїни, зокрема UST. Він сказав:

«Tether має потужний консервативний та ліквідний портфель, який складається з готівки та її еквівалентів».

У портфелі Tether є казначейські векселі, комерційні цінні папери і фонди грошового ринку.

Також Ардоіно зазначив, що, хоча деякі інвестори бояться поточних проблем на ринку стейблкоїнів, деякі трейдери використовують цей шанс, наприклад, вони купують USDT нижче 1 долара і на офіційному вебсайті Bitfinex і Tether обмінюють його на суму вище 1 долара.