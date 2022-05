Схоже, після обвалу стейблкоїну UST від Terra у просторі стейблкоїнів почався шторм: один із найпопулярніших і другий за розміром стейблкоїн Tether (USDT) також втратив свою прив’язку до долара. Після нещодавніх подій команда Tether написала твіт і заявила, що погодить ланцюговий обмін, щоб перемістити свої активи в USDT з блокчейну Tron на блокчейни Ethereum і Avalanche.

У повідомленні Tether зазначається, що вони планують перенести 1 млрд USDT з Tron в Ethereum, а також 20 млн USDT з Tron в Avalanche. Однак це не вплине на загальну пропозицію стейблкоїнів USDT.

In few minutes Tether will coordinate with a 3rd party to perform a chain swap, converting from Tron TRC20 to Ethereum ERC20, for 1B USDt and from Tron TRC20 to Avalanche, for 20M USDt. The #tether total supply will not change during this process.

— Tether (@Tether_to) May 12, 2022