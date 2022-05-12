Останні чотири дні були досить багатими на криптоподії. У новинах широко висвітлювали катастрофу Terra (LUNA), що сталася після того, як її стейблкойн UST втратив прив’язку до долара США. Проте, схоже, дісталося і Tether (USDT), найбільшому стейблкоїну, що прив’язаний до долара. Розглянемо основні моменти:

Останні дані показують, що Tether переживає серйозний розпродаж, спричинений падінням загального крипторинку.

Протягом останніх 24 годин вартість USDT до долара впала приблизно на 4,8%.

Це найнижчий за останні 5 років рівень для Tether.

Джерело даних: Tradingview

Чи послідує Tether (USDT) катастрофічному прикладу UST?

Tether (USDT) є найбільшим у світі стейблкоїном з прив’язкою до долара. Його ринкова капіталізація становить близько 81 млрд доларів. Можливо, здається, що він занадто великий, щоб зазнати невдачі, але у криптопросторі немає жодних гарантій. Після того, як UST від Terra втратив свою прив’язку до долара, це катастрофічне падіння позначилося на всьому ринку.

UST трохи відновився і зараз торгується на рівні 60 центів за долар. Проте ігнорувати останні події дуже важко. Наприклад, падіння UST могло підірвати довіру інвесторів до стейблкоїнів, прив’язаних до долара, зокрема Tether. Окрім того, ціна USDT до долара впала приблизно на 4,8%.

Під час торгів за останню добу стейблкоїн досяг свого 5-річного мінімуму відносно долара. Оскільки ринок продовжує падати, інвестори, ймовірно, виведуть свої активи з USDT, і це може серйозно позначитися на прив’язці Tether.

Чи варто хвилюватися?

Ну що ж, це не перший раз, коли ринок криптовалют зазнає краху. Попри те, що втрати спостерігаються по всьому ринку, незабаром настане одужання.

Однак ризики зниження для Tether наростають, і не буде несподіванкою, якщо найближчим часом цей стейблкоїн втратить свою прив’язку до долара.