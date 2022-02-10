Tezos уклав угоду з «Манчестер Юнайтед»

Схоже, криптомережа Tezos (XTZ) і всесвітньо відомий футбольний клуб Прем'єр-ліги «Манчестер Юнайтед» досягли згоди щодо спонсорської угоди. За угодою вартістю 27 мільйонів доларів на тренувальній формі гравців «Манчестер Юнайтед» буде міститися логотип Tezos.

Угода на 27 мільйонів доларів

Як повідомляє спортивний сайт The Athletic, скоро стануть відомі всі деталі угоди. Як повідомляє спортивний сайт, напередодні оголошення «Манчестер Юнайтед» вже зняв рекламний матеріал у тренувальному центрі клубу.

Попередній восьмирічний спонсорський контракт «Юнайтед» на суму 142 мільйони євро з американською страховою компанією Aon закінчився в кінці минулого сезону.

Англійський футбольний клуб провів багато переговорів з іншими компаніями, зокрема кілька блокчейн-компаній, і, напевно, незабаром оголосить про велику угоду з Tezos.

Чи буде «Манчестер Юнайтед» далі співпрацювати з криптовалютами наразі не відомо. За даними спортивного сайту The Athletic, цілком можливо, що нинішній номер 4 Прем’єр-ліги буде мати якесь відношення до метавсесвіту і Web 3.0, але це лише чутки.

Tezos став спонсором футбольної форми

«Манчестер Юнайтед» є одним із найбільших футбольних клубів у світі і має кілька мільйонів вболівальників, саме тому це чудова можливістю для Tezos значно підвищити впізнаваність власного криптопроєкту.

Також ходять чутки, що партнерство між «Манчестер Юнайтед» і Tezos не обмежиться лише спонсорством тренувальної форми. Можливо, з-поміж інших речей, Tezos допоможе англійському футбольному гіганту інтегруватися в метавсесвіт та Web 3.0, як повідомляє The Athletic.

Tezos і спорт

Це не перший раз, коли Tezos підписує спонсорську угоду з провідною спортивною організацією. Він встановлює партнерство зі спортивними клубами один за одним. У травні 2021 року цей блокчейн-проєкт вступив у партнерство з бейсбольним клубом New York Mets. Того ж місяця Red Bull Racing Honda оголосила, що Tezos став важливим спонсором McLaren і Макса Ферстаппена. Мета цієї угоди полягала в тому, щоб гоночна команда отримала перший досвід в NFT. Окрім того, Tezos також став спонсором McClaren Racing у Формулі 1, Indycar та Esports.

У травні минулого року Red Bull навіть випустив низку невзаємозамінних токенів (NFT) на блокчейні Tezos. За словами керівника команди Крістіана Горнера, така угода з Tezos дозволить їм взаємодіяти з фанатами.

Не лише криптоплатформа Tezos проникла у світ спорту. Інші криптокомпанії, наприклад, Crypto.com і Socios, також майже щотижня закривали нові угоди з великими спортивними компаніями. Тому здається, що світ спорту та криптовалют цілком сумісні один з одним і швидко інтегруються.