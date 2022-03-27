Протягом кількох останніх днів Tezos (XTZ) перижаває потужний бичачий прорив. Зараз ця монета рухається вгору, і, здається, що бики повністю контролюють ситуацію. Проте як зміниться цінова дія в кінцевому підсумку? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:

Останні чотири дні поспіль Tezos закривався в зеленому.

Лише за останні 24 години монета зросла приблизно на 5%.

Дивлячись на графік, бачимо бичачий прорив, який може принести 30% прибутку.

Джерело даних: Tradingview

Tezos (XTZ): прогнози та аналіз

Останні чотири дні були досить плідними для Tezos (XTZ). Ця монета змогла піднятися приблизно на 25%. Проте ми бачили, що монета трохи втратила імпульс. Вона не почала падати, ні, зараз XTZ консолідується на рівні близько 3,55 долара. Йому вдалося знайти більший імпульс, і токен уже зріс більше ніж на 5% від точки консолідації.

Зрозуміло, що зараз XTZ намагається здійснити прорив, і дійсно аналіз показує, що монета може піднятися до 4,5 долара, а вже потім відкотиться. Тобто поточна ціна зросте на 30%.

Однак цей бичачий прогноз буде скасовано, якщо відбудеться негайний розпродаж, в результаті якого XTZ опуститься нижче 2,85 долара. Насправді, якщо це станеться, монета може легко опуститися до 2,5 долара і там вже знайде достатню підтримку.

Чи можна зараз придбати Tezos (XTZ)

Зараз чудовий час для довгострокових трейдерів, щоб придбати Tezos. Фундаментальні основи монета залишаються пристойними, і до кінця вона ще може принести дуже гарні прибутки. Якщо говорити про короткострокову гру, то варто було скористатися нинішнім зростанням і зафіксувати прибутки, як тільки ціна підніметься вище 4,5 долара. У будь-якому разі, токен XTZ пропонує багато можливостей для заробітку.