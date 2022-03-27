Tezos (XTZ) може зрости майже на 30%. Чому бикам слід бути обережними
Протягом кількох останніх днів Tezos (XTZ) перижаває потужний бичачий прорив. Зараз ця монета рухається вгору, і, здається, що бики повністю контролюють ситуацію. Проте як зміниться цінова дія в кінцевому підсумку? Нижче зробимо аналіз, а спочатку давайте розглянемо деякі важливі моменти:
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Останні чотири дні поспіль Tezos закривався в зеленому.
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Лише за останні 24 години монета зросла приблизно на 5%.
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Дивлячись на графік, бачимо бичачий прорив, який може принести 30% прибутку.
Джерело даних: Tradingview
Tezos (XTZ): прогнози та аналіз
Останні чотири дні були досить плідними для Tezos (XTZ). Ця монета змогла піднятися приблизно на 25%. Проте ми бачили, що монета трохи втратила імпульс. Вона не почала падати, ні, зараз XTZ консолідується на рівні близько 3,55 долара. Йому вдалося знайти більший імпульс, і токен уже зріс більше ніж на 5% від точки консолідації.
Зрозуміло, що зараз XTZ намагається здійснити прорив, і дійсно аналіз показує, що монета може піднятися до 4,5 долара, а вже потім відкотиться. Тобто поточна ціна зросте на 30%.
Однак цей бичачий прогноз буде скасовано, якщо відбудеться негайний розпродаж, в результаті якого XTZ опуститься нижче 2,85 долара. Насправді, якщо це станеться, монета може легко опуститися до 2,5 долара і там вже знайде достатню підтримку.
Чи можна зараз придбати Tezos (XTZ)
Зараз чудовий час для довгострокових трейдерів, щоб придбати Tezos. Фундаментальні основи монета залишаються пристойними, і до кінця вона ще може принести дуже гарні прибутки. Якщо говорити про короткострокову гру, то варто було скористатися нинішнім зростанням і зафіксувати прибутки, як тільки ціна підніметься вище 4,5 долара. У будь-якому разі, токен XTZ пропонує багато можливостей для заробітку.