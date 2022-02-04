Неспокійні січневі дні залишились для Tezos (XTZ) позаду. Протягом останніх семи днів ця монета зростала, незважаючи на дещо мляве відновлення загального ринку. Також сьогодні у Tezos повідомили, що збираються підписати нову спонсорську угоду з Манчестер Юнайтед. Розглянемо деякі важливі моменти:

На момент написання статті Tezos (XTZ) торгувався приблизно за 3,87 долара, тобто за останні 24 години токен зріс більше ніж на 6%.

Минулого тижня монета також зростала і здорожчала за цей час на 32%.

Як повідомляється, вартість нової спонсорської угоди з Манчестер Юнайтед становить 20 мільйонів фунтів на рік (близько 770 мільйонів гривень).

Джерело даних: Tradingview

Tezos (XTZ): аналіз та прогноз цін

Для більшості монет січень видався похмурим, тому новий місяць, звичайно, приносить новий оптимізм. Що ж, схоже, Tezos (XTZ) дійсно користується покращенням настроїв на ринку.

Протягом останніх 7 днів спостерігалася значна бичача тенденція, і токен здорожчав майже на 32%. У внутрішньоденній торгівлі Tezos (XTZ) також демонструє непогані прибутки. Монета зросла приблизно на 4%.

Окрім того, спостерігається зростання обсягів торгів. Поки не зрозуміло, чи має угода з Манчестер Юнайтед якесь відношення до цього. Це здається малоймовірним, оскільки цю новину оприлюднили лише декілька годин тому.

Довгострокова перспектива Tezos (XTZ)

Tezos є основною платформою для смарт-контрактів, яка прагне стати альтернативою для Ethereum, і розробники докладають багато зусиль, щоб створити власну екосистему. Також ця мережа створює передову та надійну блокчейн-інфраструктуру, бо прагне перетворитися на ефективний та надійний проєкт.

Безумовно, це один з найцікавіших токенів. Більше того, спонсорська угода з Манчестер Юнайтед свідчить про те, що платформа не шкодує зусиль, щоб розширити охоплення. Отож, виходячи із цих основ, можна сказати, що в довгостроковій перспективі Tezos (XTZ) буде зростати.