Tezos (XTZ) — одна з тих монет, які, здається, були просто на межі. У січні монета різко впала і навіть сягнула свого шестимісячного мінімуму. Проте на початку цього місяця вона непогано зросла, але зараз знову настали для неї похмурі часи. Ось деякі факти:

Tezos (XTZ) зріс більше ніж на 80% від січевих мінімумів цього року.

На момент виходу статті монета впала приблизно на 7% і торгувалася за 2,98 долара.

Здається, що цей бичачий імпульс не зможе сприяти подальшому зростанню XTZ в найближчій перспективі.

Джерело даних: Tradingview

Tezos (XTZ): прогноз та аналіз ціни

Як зазначалося вище, відновлення Tezos (XTZ), яке спостерігалося протягом останніх кількох тижнів, було бездоганним. Монета піднялася від шестимісячних мінімумів і зросла на понад 80%. У певний момент Tezos навіть наблизився до позначки в 5 доларів.

Проте через посилення напруженості в Європі крипторинок продовжує слабнути, і Tezos (XTZ) досить відчутно відкотився. Фактично за останні 11 днів монета втратила майже 26% своєї вартості і опустилася нижче важливої зони підтримки в 3,2 долара.

Це говорить про те, що найближчим часом вона ослабне ще більше. На момент виходу статті XTZ торгувався на рівні 2,99 долара. Зараз важливо спостерігати, чи зможуть бики підняти ціну вище 3,2 долара. Але це відбудеться лише тоді, коли збільшаться обсяги торгівлі на загальному ринку.

Чи варто купувати Tezos (XTZ)?

Tezos (XTZ) — це платформа смарт-контрактів, яка прагне надавати кращі та ефективніші операції, ніж Ethereum. Наразі цей проєкт викликає підвищений інтерес інвесторів і входить до числа найбільш перспективних мереж на ринку.

Це дійсно чудовий актив для вашого портфелю, особливо якщо врахувати, що його ринкова капіталізація становить 2,6 мільярда доларів.