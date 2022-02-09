Сьогодні ціна Tezos в реальному часі становить 4,46 долара, а обсяг торгів за 24 години складає 429,5 мільйона доларів. Tezos, токен на базі Binance Smart Chain, зріс на 7,97% за останні 24 години. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Tezos, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Tezos

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Що таке Tezos?

Tezos — це блокчейн-мережа, яка працює на смарт-контрактах та прагне надати інфраструктуру, яка може з часом розвиватися та вдосконалюватися. Завдяки цьому не буде необхідності та ризику хардфорка.

Люди, які володіють токенами XTZ, можуть голосувати за пропозиції щодо оновлення протоколу, які висувають розробники Tezos. Ця платформа з відкритим кодом позиціонується як «безпечна, оновлювана та створена на віки».

Tezos стверджує, що його мова смарт-контрактів забезпечує точність, що необхідна для операцій з великими сумами. Він використовує перспективний підхід, що охоплює інновації в блокчейн-технології.

Чи варто купувати Tezos сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти дуже складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни Tezos

Більшість аналітиків роблять оптимістичні прогнози щодо Tezos. Price Prediction передбачає, що Tezos сягне позначки в 5 доларів до середини 2022 року, а потім 10 доларів до кінця 2024 року. Digital Coin прогнозує, що у 2022 році 1 XTZ коштуватиме 5,12 долара.

Gov Capital налаштований ще більш оптимістично. Експерти стверджують, що цього року монета сягне максимуму в 7,56 долара.

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