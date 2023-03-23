Індустрія GameFi готова вибухнути в 2023 році: Ось 12 найкращих GameFi криптотокенів, в які варто інвестувати зараз

2023 рік може стати роком, коли GameFi дійсно почне злітати. Все більше і більше захоплюючих GameFi проектів приєднуються до простору, оскільки традиційна ігрова індустрія, схоже, приречена змінитися назавжди.

Найкращі GameFi-проекти пропонують інтегровані фінансові винагороди гравцям у різних жанрах. Для тих, хто хоче інвестувати в блокчейн-ігри в довгостроковій перспективі, ось 12 найкращих проектів, які може запропонувати цей сектор:

Metacade (MCADE)

AltSignals (ASI)

Stepn (GMT)

Illuvium (ILV)

ApeCoin (APE)

Decentraland (MANA)

Axie Infinity (AXS)

Yield Guild Games (YGG)

The Sandbox (SAND)

My Neighbour Alice (ALICE)

Game of Silks (SILKS)

Splinterlands (SPS)

STEPN (GMT)

1. Metacade (MCADE)

Що таке MCADE?

Metacade міститиме найширший вибір блокчейн-ігор у Web3, оскільки новий проект GameFi стане домівкою для багатьох різних ігор з можливістю отримання доходу. На відміну від традиційних онлайн-ігор, Metacade дозволяє будь-кому заробляти ігрові винагороди, розважаючись і змагаючись в Інтернеті.

У цій метавсесвітній аркаді доступні найрізноманітніші ігри, що поєднують казуальний і змагальний геймплей. Це дійсно всеосяжний GameFi досвід. Пропонуючи передові структури заохочення та відображаючи останні тенденції в блокчейн-іграх, проект прагне стати центральним хабом для користувачів Web3.

Функція Create2Earn від Metacade винагороджує творців контенту токенами MCADE за їхній внесок у спільноту. Це може включати публікацію оглядів ігор, обмін альфа-версіями та ігровими активами, а також взаємодію з публікаціями інших учасників.

Крім того, Metacade буде рекламувати відкриті вакансії в деяких з найпопулярніших стартапів Web3. Це дозволить крипто-ентузіастам розпочати кар’єру в Web3, оскільки функція Work2Earn від Metacade призначена для розширення робочої сили в сфері блокчейну, що з часом може допомогти підвищити загальний рівень інновацій в секторі.

Програма Metagrants від Metacade також спеціально розроблена для того, щоб допомогти GameFi рухатися вперед. Спільнота може голосувати, щоб вирішити, які нові блокчейн-ігри є найкращими, перш ніж проект надасть фінансування команді розробників. Це допомагає гарантувати, що найкращі проекти GameFi зможуть розвиватися і вийти на ринок.

Чому варто придбати MCADE?

Токен MCADE щойно був запущений у presale. Presale MCADE був дуже успішним, оскільки проект зібрав $12,9m за 17 тижнів з початку заходу.

Успіх presale MCADE свідчить про привабливу пропозицію, оскільки геймери з усього світу можуть отримати доступ до широкої платформи, яка пропонує щедрі винагороди в криптовалюті. Web3-ігри зазвичай пропонують лише один варіант ігрового процесу, але Metacade пропонує велику кількість варіантів.

Наразі ціна MCADE становить лише $0,02, і він знаходиться на завершальній стадії presale перед лістингом на біржах. Експерти прогнозують значний прибуток для нового токена, оскільки його унікальна пропозиція в рамках Web3 може призвести до того, що він стане одним з найкращих GameFi проектів в цьому просторі.

>>> Ви можете взяти участь у фінальному етапі presale Metacade тут <<<

2. AltSignals (ASI)

Що таке ASI?

AltSignals хоч і не є суто GameFi компанією, але залишається однією з найгарячіших інвестицій на ринку. Проект включає в себе криптовалютний заробіток, як і інші GameFi платформи, але основна утиліта AltSignals є унікальною.

Насамперед, AltSignals – це спільнота онлайн-трейдерів, яка ділиться зі своїми членами прибутковими сигналами на купівлю або продаж. Платформа випустила алгоритмічний торговий індикатор під назвою AltAlgo™ , який постійно має 90% успіху. Тепер токен ASI покликаний принести більше користі спільноті та підсилити новий набір торгових інструментів на основі штучного інтелекту.

ActualizeAI працює на основі штучного інтелекту для надання високоточних торгових сигналів. Інструментарій знаходиться в стадії розробки і спеціально розроблений для поліпшення вже успішного показника влучень AltAlgo™.

Нова пропозиція від AltSignals поєднує алгоритми машинного навчання з обробкою природної мови (NLP). Це дозволяє ActualizeAI миттєво аналізувати великі та складні набори даних, перш ніж надати точний сигнал на купівлю або продаж для криптотрейдерів.

Навіщо купувати ASI?

Токен ASI надає всім власникам доступ до ActualizeAI та AI Members Club. AI Members Club надає власникам ще більше переваг, включаючи права на управління, привілеї на бета-тестування та можливість заробляти цифрові активи, беручи участь у різноманітних функціях.

Наразі ASI – це зовсім новий реліз. Оскільки токен є одним з тих, хто знаходиться на передовій революції штучного інтелекту в блокчейні, він може стати надзвичайно цінним. Presale токенів ASI – це чудова можливість взяти участь, оскільки токен навряд чи повернеться до цих низьких цінових рівнів знову.

>>> Взяти участь у presale AltSignals можна тут <<<

3. STEPN (GMT)

Що таке GMT?

STEPN – це інноваційна екосистема заробітку, яка дозволяє користувачам отримувати винагороду за виконання кроків на платформі StepN. Інноваційна система винагород StepN не вимагає жодних грошових внесків від користувачів і вимагає лише кілька секунд зусиль для завершення кожного кроку.

Революційна модель стимулювання STEPN викликала значний інтерес, коли токен STEPN був вперше запущений у 2022 році. Платформа пропонує своїм користувачам фінансову винагороду в режимі реального часу за те, що вони роблять щодня.

Використовуючи STEPN, користувачі можуть пересуватися швидше і подорожувати менше, ніж з традиційними системами, що дозволяє їм максимізувати свої прибутки з мінімальними зусиллями. StepN швидко стає лідером галузі, змінюючи модель заробітку в блокчейн-іграх, щоб включити нові соціальні кейси використання.

Навіщо купувати GMT?

Платформі GMT лише один рік, але вона вже встигла залишити значний слід у Web3. Платформа STEPN – це унікальна та інноваційна модифікація популярної ігрової механіки блокчейну, яка може стати одним з найкращих GameFi проектів у криптопросторі.

Після досягнення свого історичного максимуму в $4 під час криптовалютної зими 2022 року, STEPN зараз оцінюється лише в $0,40. Експерти прогнозують більш ніж 10-кратне зростання нового токена, коли він відновить свій попередній максимум і увійде в період цінового відкриття протягом наступних років.

4. Illuvium (ILV)

Що таке ILV?

Illuvium, або ILV, – це блокчейн-гра, побудована на платформі Ethereum. Це фентезійний світ у величезному відкритому метавсесвіті, який дозволяє гравцям вільно досліджувати вражаючий віртуальний ландшафт. Ілювіум поєднує фотореалістичну графіку з глибоким сюжетом, що утримує гравців у захопленні, роблячи її однією з найбільш бажаних GameFi ігор.

Гравці можуть збирати рідкісних істот, які називаються ілювіалами, а також битися і торгувати ними на арені ілювіалів, щоб заробляти криптовалютні винагороди. Об’єднуючись у гільдії та альянси, гравці можуть грати безпосередньо з іншими блокчейн-геймерами, що додає грі елемент взаємодії.

Illuvium також дозволяє гравцям обмінювати колекційні предмети на невзаємозамінні токени (NFT), такі як IlluviCrafts та IlluviShares. Додавання технології блокчейн гарантує, що весь ігровий процес є прозорим і безпечним, та дозволяє гравцям миттєво отримувати винагороди за свої перемоги, які мають гарантовану фінансову цінність.

Чому варто розглянути можливість купівлі ILV?

Illuvium описується як справжня ААА-гра на блокчейні завдяки своїй просунутій графіці та величезній карті відкритого світу. Шанувальники фентезі можуть насолоджуватися величезним відкритим світом, наповненим новими враженнями, отримуючи при цьому переваги блокчейну – право власності гравця на ігрові предмети та винагороди в цифровій валюті.

За рахунок одного з найкращих GameFi проектів, випущених за останні роки, прогрес, досягнутий командою Illuvium, вважається стрімким. Токен ILV піднявся до історичного максимуму в майже $2000 під час бичачого ринку 2021 року, а зараз знаходиться нижче $100. Це може стати чудовою точкою входу для одного з найперспективніших токенів GameFi у 2023 році.

Маючи в обігу лише 2,2 мільйона токенів ILV, це одна з найбільш дефіцитних GameFi криптовалют у Web3. Оскільки попит на Illuvium зростає, інвестори можуть бути впевнені, що ILV – ігрова валюта, поверне собі більшу частину своєї попередньої вартості, оскільки вона прагне подолати позначку в $1000.

5. ApeCoin (APE)

Що таке APE?

ApeCoin (APE) – це нещодавно випущений токен, який представляє APE Foundation. Хоча ApeCoin не є суто GameFi проектом, він має на меті відкрити нову еру для інтернету, заохочуючи розвиток спільнот, заснованих на метавсесвіті. Це призвело до того, що APE Foundation підтримав кілька провідних проектів з фінансування ігор, включаючи Otherside.

Otherside – це масштабний метавсесвіт з відкритим світом, який вважається одним з найкращих проектів GameFi, що розробляються в даний час. Гра являє собою світ віртуальної реальності, наповнений захоплюючими квестами і приголомшливими пейзажами, що дозволяє гравцям заробляти криптовалютні винагороди за свій ігровий прогрес.

APE Foundation, натхненна колекцією NFT Bored Ape Yacht Club (BAYC) від Yuga Labs, є децентралізованою автономною організацією ( DAO ), яка допомагає керувати розвитком Otherside та інших проектів в рамках екосистеми APE. Це дає їй важливу роль у русі прогресу для GameFi компаній у Web3.

Навіщо купувати APE?

APE – один з найпопулярніших токенів з управлінням в Web3. Всі власники отримують право голосу в ApeCoin DAO, який визначає, як діє APE Foundation. Враховуючи попередні успіхи команди проекту, це сильний кейс для використання криптовалютного токена.

Очікується, що вартість APE значно зросте перед виходом Otherside – довгоочікуваного проекту GameFi. Внески, зроблені APE Foundation, можуть з часом революціонізувати традиційну ігрову індустрію, оскільки ігрова екосистема на блокчейні, схоже, зростатиме завдяки можливості заробляти внутрішньоігрові активи, досліджуючи віртуальні світи.

Наразі токен APE оцінюється в $5. Оскільки токен був запущений у 2022 році, він має значний потенціал для отримання прибутку в майбутньому, оскільки він ще не повністю увійшов у фазу ціноутворення на криптовалютному бичачому ринку. Як результат, токен APE може стати чудовим варіантом для тих, хто хоче інвестувати в майбутнє ігор у метавсесвіті..

6. Decentraland (MANA)

Що таке МАНА?

Decentraland (MANA) – це віртуальний світ на блокчейні Ethereum. Він дозволяє користувачам створювати, випробовувати та монетизувати контент і додатки у віртуальному середовищі. Ця унікальна пропозиція є ключовою причиною, чому Decentraland став одним з провідних GameFi проектів у Web3, оскільки кожен може створювати повністю кастомізовані творіння на придбаній землі.

Decentraland використовує ігрові NFT для надання прав власності на ігрові активи, включаючи земельні ділянки та інші об’єкти власності, такі як будівлі, твори мистецтва, одяг та аксесуари, створені користувачами Decentraland.

MANA – це оригінальний токен Decentraland, який можна використовувати для транзакцій у метавсесвіті або конвертувати в активи. На відміну від традиційних відеоігор, Decentraland дозволяє будь-кому купувати, продавати та обмінювати цілі ділянки мапи. Це дає гравцям більше можливостей для розбудови світу, ніж будь-коли раніше.

Чому варто купувати MANA?

MANA є одним з найкращих GameFi проектів завдяки своїй унікальній пропозиції, яка з часом може розширитися, пропонуючи додаткові послуги. Платформа Decentraland має багато різних GameFi проектів і користувацьких можливостей, включаючи азартні ігри в стилі Лас-Вегаса і креш-курси Грай-Заробляй, де можна навчитись отримувати доходи граючи ігри.

Decentraland має потенціал для зростання з часом, оскільки браузерна платформа повністю керується користувачами. Будь-хто може придбати землю в Decentraland за токени MANA, це надає MANA гарантовану корисність і здатність відчувати постійно зростаючий попит.

Наразі ціна MANA становить $0,60 після падіння на 90% від свого історичного максимуму. Вона стикається з сильним опором, намагаючись відновити попередній рівень цін, але багато експертів припускають, що з часом вона сформує нові максимуми. Це робить її однією з найкращих криптовалют GameFi, які варто купувати зараз.

7. Axie Infinity (AXS)

Що таке AXS?

Axie Infinity (AXS) – це колекційна гра на основі блокчейну, у віртуальному середовищі гравці можуть купувати, розводити та влаштовувати турніри фентезійних створінь під назвою Axies. Axies мають унікальні особливості, які можна розблокувати, виконуючи різні завдання та виклики.

Граючи в Axie Infinity, гравці можуть максимізувати рівень сили своїх улюбленців, збираючи та обмінюючи додаткові NFT. Це може дати гравцям перевагу в бою і допомогти їм заробити ігрові нагороди у вигляді жетонів AXS.

AXS не лише використовується для нагородження гравців за їхній прогрес, але й слугує основною валютою для транзакцій на ринку Axie Infinity. AXS полегшує користувачам збирати рідкісні аксіоми та торгувати ними, оскільки вони прагнуть зібрати найкращу колекцію, здатну перемогти всіх конкурентів.

Навіщо купувати AXS?

Axie Infinity стала найпопулярнішою GameFi-платформою у Web3 під час забігу биків у 2021 році. Вона почала залучати майже 2 мільйони активних користувачів щодня, що свідчить про те, що це один з найкращих GameFi проектів з точки зору того, наскільки захоплююче грати.

Однак ціна AXS нещодавно постраждала після того, як був зламаний Ronin Bridge – унікальний протокол GameFi, створений спеціально для підтримки гри. Це був найбільший злам в історії Web3, оскільки було втрачено понад $600 мільйонів коштів користувачів. Тоді токен коштував $160, а зараз AXS коштує лише $10.

Команда Axie Infinity вже вдосконалила протокол безпеки для платформи, і гра продовжує залучати значну кількість гравців. Багато інвесторів припускають, що AXS з часом відновиться, що робить рівень ціни в $10 відмінною довгостроковою точкою входу.

8. Yield Guild Games (YGG)

Що таке YGG?

Yield Guild Games (YGG) підтримує ігри на основі блокчейну, зосереджуючись на об’єднанні гравців та криптоекономіки. Як DAO, основна мета проекту – збирати внутрішньоігрові NFT з метою оптимізації їх для внутрішньоігрової економіки та отримання прибутку для акціонерів.

YGG купує внутрішньоігрові активи: віртуальні земельні ділянки, рідкісні колекційні предмети та багато іншого. Потім проект здає ці активи в оренду геймерам, які обмінюють їх на нативний токен відповідного GameFi проекту, щоб користуватися ними.

Основна ідея Yield Guild Games полягає в тому, що в міру того, як найкращі GameFi проекти з часом стають все більш популярними, цінність внутрішньоігрових активів зростає через збільшення дефіциту та попиту. Yield Guild Games володіє величезною колекцією колекційних предметів NFT на різних платформах GameFi і має унікальну мету для майбутнього зростання.

Навіщо купувати YGG?

Токен YGG сягнув піку в $10 під час бичачого ринку 2021 року і відтоді впав до $0,30. Це значною мірою пов’язано з широкомасштабною криптозимою, яка вплинула на більшу частину ринку, включно з колекційними NFT і всіма криптовалютами GameFi.

Зниження ціни Yield Guild Games є прямим побічним продуктом цього, оскільки вартість внутрішньоігрових активів впливає на DAO та його токен управління. В основі DAO лежить ідея, що внутрішньоігрові NFT з часом зростатимуть у ціні. Під час гри NFT можуть дешевшати, щоб привабити глобальних користувачів. Існуючі та рідкісні NFT з високою ймовірністю зростуть у ціні з початку 2023 року.

Очікується, що Yield Guild Games виросте з ціни $0,30, що робить його одним з найкращих GameFi проектів для покупки зараз. Токен YGG безпосередньо залежить від успіху всього сектору блокчейн-ігор, що робить його цікавою інвестиційною можливістю.

9. The Sandbox (SAND)

Що таке SAND?

Метавсесвіт Sandbox дозволяє людям об’єднуватися, щоб створювати, володіти та монетизувати свій власний досвід у відеоіграх. Платформа інтегрує блокчейн, ігрові 3D-активи та криптовалютні винагороди для безпрецедентного контролю та володіння контентом користувачами.

Власний токен ERC-20 SAND дозволяє гравцям The Sandbox створювати, купувати, продавати та монетизувати кастомні ігри. Це можуть бути колекційні предмети, предмети для побудови світу і навіть повноцінні ігри з власними правилами. Екосистема SAND робить акцент на розширенні можливостей в цифрових іграх, дозволяючи творцям отримувати винагороду, коли вони діляться своїми ігровими ідеями з іншими.

The Sandbox заохочує рівноправне середовище, яке сприяє вільному ринковому обміну творами, оскільки екосистема Sandbox включає інтегрований NFT-маркетплейс, де розробники ігор можуть продавати свої творіння. Токен SAND є засобом обміну на платформі, мінімізуючи комісію розробників і винагороджуючи користувачів за їхню творчість.

Чому варто купувати SAND?

Завдяки пріоритету користувацького контенту (UGC) в основі гри, The Sandbox стала одним з найкращих GameFi проектів у Web3. SAND наразі є найціннішою криптовалютою GameFi за ринковою капіталізацією, що демонструє популярність та унікальність ігрової форми.

Багато хто описує The Sandbox як схожу на Minecraft, але з інтегрованими фінансовими перевагами. Оскільки Minecraft має глобальну популярність, інвестори також можуть бути впевнені, що The Sandbox з часом матиме подібний рівень попиту.

Зараз токен SAND коштує $0,70. Як один з найпопулярніших токенів GameFi, очікується, що в найближчі роки він повернеться до свого історичного максимуму в $7,50. В результаті, ціна в $0,70 може стати ідеальною можливістю для довгострокового інвестування.

10. My Neighbour Alice (ALICE)

Що таке ALICE ?

My Neighbour Alice (ALICE) – це новий тип ігрової платформи на блокчейні, яка дозволяє користувачам співпрацювати та створювати власні віртуальні світи. Гравці можуть створювати аватарів, налаштовувати властивості та фармити активи, і все це за допомогою NFT.

ALICE має унікальну економіку на основі токену ALICE, що дозволяє користувачам обмінюватися предметами або співпрацювати в спільних проектах. My Neighbour Alice використовує інноваційне поєднання технології блокчейн, управління цифровими активами та смарт-контрактів, щоб забезпечити користувачам повноцінний ігровий досвід.

Ця унікальна платформа відкрита для геймерів усіх рівнів підготовки і для нескінченних пригод на блокчейні. Вона розрахована як на традиційний, так і на блокчейн-ринки, оскільки гра бере популярний жанр і змінює його, дозволяючи торгувати ігровими активами та отримувати фінансові винагороди.

Чому варто купити ALICE?

My Neighbour Alice стала одним із найкращих проектів GameFi при стрімкому зростанні після першого запуску у 2021 році. Гра досі відносно нова, але вже встигла привернути увагу значної кількості користувачів.

Проект GameFi був натхненний грою Animal Crossing, в яку грали мільйони людей по всьому світу. З часом ALICE може скласти конкуренцію цьому проекту, адже поєднує в собі найкращі ігрові елементи з додатковими перевагами на основі блокчейну.

Зараз ALICE коштує лише $1,84 після падіння на понад 90% від свого історичного максимуму. Це дає їй значний потенціал для зростання, і вона може суттєво зрости з поточного значення, оскільки гра розвивається і приваблює все більше користувачів.

11. Game of Silks (SILK)

Що таке SILK?

Game of Silks – це колекційна NFT-гра, пов’язана з реальними перегонами на породистих конях. Гравці можуть купувати NFT, що представляють справжніх коней, і мати власне поголів’я у стайнях, щоб вирощувати нових чистокровних скакунів.

Гра є оцифрованою версією реального конярства, де значні ризики можуть зашкодити здатності конкретного коня вигравати перегони. Гравці купують коней як NFT і отримують інформацію про їхній стан у режимі реального часу. Однак багато чистокровних коней ніколи не беруть участі в перегонах, а більшість з них не перемагають.

Якщо гравець купує NFT, який виграв перегони, кінь все одно може бути непридатним для розмноження. Якщо гравець купує NFT для розмноження, то NFT заробляє бали і, відповідно, токени. Game of Silks – це інноваційне застосування блокчейн-ігор, оскільки гравці можуть заробляти криптовалютні винагороди відповідно до того, наскільки добре коні виступають в реальному світі.

Чому варто купувати SILK?

SILK – це новий токен, який сподобається всім, хто хоче мати власного скакового коня. Ключовим елементом гри є те, що користувачі можуть купувати коней ще немовлятами і спостерігати, як вони ростуть і стають чемпіонськими скакунами на найбільших світових змаганнях.

Якщо гравець купує успішного коня, винагорода може бути значною – так само, як і в реальному світі. Поєднуючи цифрову та фізичну сфери, Game of Silk є унікальним та інноваційним прикладом використання блокчейну в іграх, який з часом може зробити революцію в кінному спорті.

12. Splinterlands (SPS)

Що таке SPS?

Splinterlands – це колекційна карткова гра NFT, яка дозволяє гравцям збирати колекцію карт перед тим, як змагатися з іншими гравцями в Інтернеті. Гра натхненна старими колекційними картковими іграми, такими як Yu-Gi-Oh! та Magic The Gathering, що стало рушійним фактором її раннього успіху в блокчейн-просторі.

Гра поєднує в собі аспекти традиційних не-блокчейн-ігор і змішує їх з перевагами криптовалюти. Користувачі можуть автоматично отримувати фінансові винагороди за допомогою токенів SPS, оскільки блокчейн забезпечує революційно новий ігровий досвід для класичного ігрового жанру.

Основна місія Splinterlands полягає у створенні розважальної та змістовної гри, яка сприяє навчанню технології блокчейн. Платформа GameFi використовує NFT, які можна купувати, продавати або обмінювати на ринку Splinterlands, що дозволяє будь-кому отримувати прибуток, максимізуючи свою бойову ефективність.

Навіщо купувати SPS?

Splinterlands – одна з найбільш швидкозростаючих блокчейн-ігор. Вона побудована на зручному для гравця блокчейні, який може глобально масштабуватися, а платформа за короткий час стала однією з найпопулярніших ігор в екосистемі GameFi.

Після запуску токена SPS у 2021 році Splinterlands розширила свою блокчейн-пропозицію. Нещодавно Splinterlands закріпив свою позицію, як один з найкращих GameFi проектів у Web3, подолавши важливий рубіж у 2 мільярди зіграних ігор.

Як відносно новий токен і дуже успішний ігровий проект на блокчейні, Splinterlands має значний потенціал зростання. Поточна ціна становить всього $0,03, що може стати відмінною точкою входу для тих, хто хоче купити великий GameFi проект на його ранній стадії.

Чи є криптовалюта GameFi хорошою інвестицією?

Найкращі проекти GameFi революціонізують традиційні ігри завдяки великим віртуальним середовищам, ігровим активам, якими можна володіти, та інтегрованим фінансовим винагородам. Очікується, що ці додаткові переваги для користувачів з часом викличуть ще більший попит, що робить криптовалюти з GameFi найкращими інвестиційними можливостями.

Яку криптовалюту краще купувати зараз?

Одним з найцікавіших проектів у цій сфері зараз є Metacade . Проект нещодавно запустився, привертаючи значну увагу завдяки своїй унікальній блокчейн-пропозиції.

Metacade може підтримувати багато користувачів, поєднуючи традиційні ігрові елементи з функціями на основі блокчейну. Це найбільша колекція аркадних P2E-ігор на блокчейні, кожна з яких пропонує гравцям автоматичну фінансову винагороду.

Поширені запитання про криптовалюту

Що чекає на GameFi?

GameFi – це широкий термін, який використовується для опису всіх блокчейн-проектів, що поєднують ігри з фінансами. Токенізація та розподілений реєстр блокчейну дозволяють автоматично отримувати фінансові винагороди при виконанні завдань та проходженні ігрових рівнів завдяки універсальності смарт-контрактів.

GameFi багато хто вважає революційною розробкою для ігрової індустрії в цілому. Поєднання захоплюючих метавсесвітів та інтегрованих фінансових винагород може стати фактором, що призведе до постійного зростання загальної вартості.

Чи можна робити ставки на токени GameFi?

Багато платформ GameFi дозволяють користувачам робити ставки токенів безпосередньо на сайті. Це дозволяє гравцям отримувати пасивний дохід як винагороду за надання ліквідності та допомогу в забезпеченні безпеки платформи.

Як GameFi проекти отримують доходи?

Багато платформ для фінансування ігор є безкоштовними, тому впровадження внутрішньоігрових NFT допомагає генерувати ліквідність. Однак проекти можуть отримувати дохід різними способами, включаючи прямі інвестиції в власний токен.

Оскільки GameFi ґрунтується на заробітку під час гри, проекти повинні бути обережними, щоб генерувати більше доходу, ніж вони виплачують у вигляді криптовалютної винагороди. Це допомагає забезпечити фінансову стійкість GameFi-проектів. Як результат, найкращі GameFi-проекти часто мають кілька потоків ліквідності.

Що таке метавсесвіт?

Термін метавсесвіт зазвичай відноситься до світів віртуальної реальності, інтегрованих з технологією блокчейн. Користувачі занурюються у віртуальну реальність глибше, ніж будь-коли, завдяки масовим багатокористувацьким рольовим іграм з відкритим світом (MMORPG). Здатність блокчейну надавати ігровим предметам колекційність та реальну фінансову цінність робить їх надзвичайно привабливими для геймерів.

Ви можете взяти участь у фінальному етапі presale Metacade тут .