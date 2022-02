Theta Network почала зростати на початку місяця. Причиною цьому стало те, що Resorts World Las Vegas оголосив, що запустить на цій мережі службові NFT; вони це зроблять першими з-поміж головних казино Лас-Вегаса.

Також цей проєкт набирає обертів завдяки великій кількості патентів, які він подає, останній з них подали сьогодні.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна купити Theta, ця стаття саме для вас.

Theta (THETA) — це мережа з блокчейном, яку спеціально створили для потокового відео. Основна мережа Theta, яку запустили в березні 2019 року, функціонує як децентралізована мережа, де користувачі спільно використовують пропускну здатність та обчислювальні ресурси за допомогою однорангового зв’язку (P2P).

Цей проєкт консультують Стів Чен, співзасновник YouTube і Джастін Кан, співзасновник Twitch. Токен Theta виконує різні завдання в управлінні цією мережі.

До його корпоративних валідаторів належать: Google, Binance, Blockchain Ventures, Gumi, Sony Europe та Samsung.

За словами розробників, Theta прагне зробити революцію в галузі потокового відео та змінити її. Централізація, погана інфраструктура та високі плати роблять користувацький досвід малоприємним. Окрім того, через бар’єри між ними та користувачами творці контенту отримують менші прибутки.

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення, що вплине на ваші фінанси. Вкладайте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

CryptoNewsZ дуже оптимістично налаштований щодо THETA і прогнозує, що її поточна ціна близько 4 доларів вже у вересні цього року підніметься до 20 доларів, а в грудні буде становити 25 доларів. Аналітики цього ресурсу передбачають, що у 2025 році цей токен перевищить 70 доларів.

Gov Capital також робить позитивні прогнози. Експерти очікують, що за один рік він буде торгуватися трохи менше 10 доларів, а за п’ять — за 55,29 долара, тобто зросте більше ніж на 1200%.

Digital Coin більш помірний у своїх прогнозах. Вони встановили на цей рік цільову ціну в 7 доларів, а на 2025 рік — 11 доларів. Хоча це і консервативна точка зору, та все одно це більше ніж на 150% вище від поточної ціни.

