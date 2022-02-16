Здається, назва MyNeighborAlice не містить і нотки сарказму, принаймні, на перший погляд. Це одна з криптовалют, яка сьогодні в тренді.

Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтеся деталі про цей токен та інформацію про те, чи варто купувати MyNeighborAlice, а також де найкраще придбати MyNeighborAlice.

Де зараз найкраще купувати MyNeighborAlice

Оскільки ALICE є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати ALICE за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити ALICE прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на ALICE

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть ALICE.

Що таке MyNeighborAlice?

My Neighbor Alice — це симулятор ферми та гра за принципом «Грай та заробляй», що працює на базі Chromia. Розробники гри називають її місцем, де «гравці можуть купувати віртуальні острови та володіти ними, а також збирати та будувати цікаві предмети, і заводити нових друзів».

Гравці представлені індивідуальними аватарами і можуть купувати віртуальну нерухомість або в головної героїні гри Аліси або на внутрішньому ринку. Вся куплена земля представлена за допомогою NFT.

My Neighbor Alice працює на блокчейні та використовує DeFi-функції, проте, щоб грати в цю гру, не потрібно розбиратися в криптовалютах та блокчейні. При створенні соціальних аспектів розробники надихалися Animal Crossing, а Minecraft слугував зразком для наслідування будівельної механіки.

Унікальність цього проєкту криється в персонажі Аліси, яка виступає «подругою в грі», і саме це робить гру більш доступною для звичайних гравців. Вам не будете взаємодіяти з основною блокчейн-технологією, хоча ця гра дозволяє вам досліджувати функціональність DeFi.

Чи варто купувати MyNeighborAlice сьогодні?

Ігрові токени, на кшталт ALICE, такі ж популярні, як і ігри, в яких вони використовуються. Якщо інтерес до гри зменшиться, то відповідно знизиться і вартість токена.

Прогноз ціни на MyNeighborAlice

Wallet Investor прогнозу, що в довгостроковій перспективі ALICE буде зростати. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що в лютому 2027 року монета буде коштувати 18,15 долара, що приблизно вдвічі перевищує поточну вартість. 5-річні інвестиції принесуть прибуток десь в 102%. Тобто, якщо прогнози WI справдяться, ви зараз інвестуєте в монету 100 доларів, а за 5 років отримаєте 202 долари.

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