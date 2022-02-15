Сьогодні ціна Hedera в реальному часі становить 0,26 долара США, а обсяг торгів за 24 годин складає 180,4 мільйона доларів. За останню добу HBAR зріс на 16,87%. Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати HBAR, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати HBAR

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Що таке HBAR?

HBAR — це токен Hedera, стійкої загальнодоступної мережі корпоративного рівня для децентралізованої економіки, що дозволяє приватним особам та компаніям створювати потужні децентралізовані додатки (DApps).

Це більш справедлива та ефективна система, що усуває деякі обмеження, з якими зіштовхуються старі платформи на базі блокчейну, наприклад, низька продуктивність та нестабільність.

У загальнодоступній мережі Hedera токен HBAR грає подвійну роль. Він забезпечує роботу сервісів Hedera, як-от розумні контракти, сховище файлів та звичайні транзакції. Окрім того, він також гарантує безпеку мережі, адже власники HBAR можуть використати свої токени для стейкінгу, і таким чином вони допоможуть зберегти цілісність платформи.

Чи варто купувати HBAR сьогодні?

Пам'ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати будь-яке рішення стосовно ваших фінансів. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни HBAR

За даними сайту Up to Brain, до кінця 2023 року ціна монети може перевищити 5,36 долара. У 2024 році вона буде коштувати близько 6,35 долара, а в 2025 році – 7,06 долара.

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