26 березня Nomad Exiles запустить IDO на PolkaBridge, більше того, цю монету нещодавно розмістили на Kucoin. Завдяки цим подіям токен здорожчав на 42% протягом останніх 24 годин.

Читайте далі цю коротку статтю і ви дізнаєтесь все, що вам потрібно знати про PolkaBridge, чи варто в нього інвестувати, а також де зараз найкраще придбати PolkaBridge.

Де зараз найкраще купувати PolkaBridge

Оскільки PBR є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати PBR за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити PBR прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на PBR

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть PBR.

Що таке PolkaBridge?

PolkaBridge слугує основним мостом між Polkadot та іншими блокчейнами. Цей децентралізований міжланцюговий протокол планує запровадити функції підтримки DeFi, які працюватимуть паралельно із функціями моста.

Токен PBR є його нативним активом, який потрібен для проведення транзакцій у мережі та для отримання винагород. Окрім того, його можна використовувати в якості застави під час стейкінгу, щоб брати участь в IDO їхньої панелі запуску, щоб здійснювати прогнозування та отримувати кредити, а також як базовий актив для міжланцюгових обмінів.

Чи варто купувати PolkaBridge сьогодні?

Ніщо не може замінити ваше власне дослідження. Будь-яке інвестиційне рішення, яке ви приймаєте, має ґрунтуватися на вашому торговому досвіді, толерантності до ризику, а також на характеристиках та наповненні вашого інвестиційного портфелю. Також подумайте, як ви поставитеся до втрати грошей.

Прогноз ціни на PolkaBridge

GOV Capital оптимістично налаштований щодо PolkaBridge. Експерти цього ресурсу прогнозують, що за рік токен буде торгуватися за 2,44 долара. Для порівняння, зараз він коштує 0,44 долара. Згідно з прогнозами, за п’ять років ціна токена становитиме 25,43 долара.

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