Токен Quant (QNT) піднявся до 3-тижневого максимуму

Протягом останнього тижня Quant (QNT) зростав. Після того, як у січні монета втратила значну частину своїх прибутків 2021 року, вона зуміла досягти 3-тижневих максимумів. Але чи принесе цей висхідний тренд стабільний прибуток у найближчій перспективі? Нижче наводимо цінову дію, а спочатку давайте розглянемо кілька основних моментів:

На момент написання статті токен QNT торгувався на рівні 126 доларів, тобто зріс майже на 13% більше, і це найбільше добове зростання в цьому році.

Незважаючи на це зростання, QNT й досі знаходиться нижче важливої психологічної зони на позначці 150 доларів.

Quant (QNT) робить кроки у секторі цифрових валют центрального банку (CBDC), тому ціни можуть зрости.

Джерело даних: Tradingview.com

Quant (QNT): короткострокові прогнози та аналіз

Після втрати обертів на початку 2022 року, схоже, Quant (QNT) дійсно починає відновлюватися. Токен зростав останні 4 дні поспіль і зараз торгується майже на 32% вище від мінімальної ціни, зафіксованої цього року.

Хоче токен QNT й досі знаходиться набагато нижче свого історичниго максимуму у 325 доларів і ніяк не може подолати важливу психологічну зону в 150 доларів, та його перспективи виглядають добре.

За даними останніх звітів, бачимо, що мережа робить серйозні кроки у простір цифрових валют центрального банку, і в довгостроковій перспективі це може принести реальну цінність. Ми очікуємо, що цей бичачий сплеск продовжиться найближчими днями.

Чому варто придбати Quant (QNT)?

Часто QNT виглядає як дуже занижений і недооцінений актив. Його ринкова капіталізація становить приблизно в 1,5 мільярда доларів, і він має величезні можливості для зростання. Більше того, схоже, що QNT також розвиває свою екосистему та впроваджує нові інновації, щоб стимулювати своє зростання. Якщо шукаєте блокчейн-проєкт, який принесе великі прибутки в майбутньому, рекомендуємо звернути вашу увагу на QNT.