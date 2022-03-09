Тенденція зростання монет конфіденційності не оминула і Secret, що, очевидно, є найбільш приватною криптовалютою серед усіх. Її токен SCRT торгується за 4,92 долара, а добовий обсяг торгів складає 62,5 мільйона доларів. Зараз він займає 87 місце у рейтингу найкращих.

Читайте далі цю коротеньку статтю і ви дізнаєтесь більше про Secret; ми розкажемо, чи принесе купівля SCRT вам прибутки, і де зараз найкраще придбати SCRT.

Де зараз найкраще купувати SCRT

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Що таке SCRT?

SCRT — це токен блокчейну Secret, пріоритетом якого є конфіденційність, і який створили на базі Cosmos. Його розумні контракти називаються секретними контрактами (Secret Contracts) і дозволяють DApps використовувати приватні дані, подібно до того, як розумні контракти працюють на інших блокчейнах.

Секретні контракти перетворюють зашифровані вхідні дані в зашифровані вихідні дані, дані при цьому не розкриваються. Це стало можливим завдяки тому, що під час виконання операцій стани контрактів шифруються.

Конфіденційність даних гарантується, бо в середовищі довіреного виконання (TEE) поєднуються протоколи шифрування з керуванням ключами.

Секретні контракти стали гідним конкурентом, бо дозволяють кілька випадків використання, де забезпечується конфіденційність, і які не можуть надавати традиційні блокчейни.

Стало можливим використовувати механізми закритого голосування або додатки для визначення кредитної оцінки, оскільки завдяки Secret вони не розкривають конфіденційні дані користувачів у мережі.

Чи варто купувати SCRT сьогодні?

Безумовно, у SCRT варто інвестувати, особливо якщо зробити це в правильний час. На жаль, прорахувати заздалегідь, коли буде ідеальний час для купівлі цього активу, досить складно. Здійснюючи інвестиції, враховуйте вашу толерантність до ризику. Варто з недовірю ставитися до будь-яких цінових прогнозів.

Прогноз ціни на SCRT

Cryptonewsz оптимістично налаштований щодо цієї монети. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що у 2023 році середня ціна становитиме трохи менше 12 доларів. Мінімальна вартість криптовалюти складатиме 11 доларів, а до кінця року вона може сягнути 15,67 долара.

Вони прогнозують, що на початку 2024 року ціна монети буде 15,8 долара, а середня річна вартість становитиме 16,23 долара. Цього ж року токен може сягнути свого історичного максимуму, цього разу на рівні 18,9 долара. Мінімальна ціна SCRT становитиме 15 доларів.

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