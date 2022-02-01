Токени криптобірж — KCS проти HT: куди краще інвестувати?

Раніше криптовалюти були синонімами блокчейнів. Проте останнім часом біржові платформи випускають власні токени, використовуючи відомі блокчейни. У списку таких — Huobi Global і KuCoin. У цій статті ми розкажемо, як можна їх використовувати, як вони працюють, та визначимо, в який з цих активів варто інвестувати.

У 2017 році криптобіржа KuCoin випустила KuCoin Shares (KCS) в якості свого утилітного токена. Його запустили на блокчейні Ethereum. Загальна пропозиція становить 200 мільйонів токенів KCS, половину з яких викуплять і спалять, щоб в обігу залишилось 100 мільйонів. Власники, які володіють щонайменше 6 токенами KCS, щодня отримують винагороду в KCS: токени викупляють зі знижкою 50% від денної торгової комісії KuCoin. KCS можна використати для оплати пільгових торгових зборів на KuCoin.

Також токен можна використовувати на SwirlPay, PlayGame, Splinterlands, Constant, CoinPayments тощо. У січні 2021 року біржа KuCoin почала щомісяця викупляти і спалювати KCS, використовуючи з цією метою 10% свого чистого прибутку. Це робиться, щоб забезпечити дефляцію. KuCoin планує перетворити його на власний токен, який будуть використовувати для фінансових послуг KuCoin. Більше того, в майбутньому цей токен стане токеном управління для спільноти KuCoin.

Токен Huobi (HT) випустили у 2018 році. Власники можуть брати участь в управлінні платформою, отримувати винагороди та отримати доступ до особливих заходів. Це токен ERC-20, який забезпечує живлення мережі та сплачує користувачам винагороду. Також він функціонує в ланцюгу HECO для DeFi-платформ.

Це токени одного виду, тому їх щомісяця будуть спалювати. Huobi планує викупляти токени HT за 20% отриманого доходу. Власники токенів можуть отримати знижки до 65% на торгові комісії. Більше того, вони можуть отримати доступ до нових криптопроєктів на Huobi Prime та заробляти на них.

Хоча KCS коштує більше, ніж HT (17,54 і 9,00 доларів відповідно), HT має вищу ринкову капіталізацію (1,4 і 1,3 млрд доларів відповідно). Серед цих двох HT є кращою інвестицією завдяки своїм багаточисельним функціям. В довгостроковій перспективі він стане вигідною інвестицією.

На відміну від більшості криптовалют, вони не можуть бути повністю децентралізованими. Тому, перш ніж інвестувати, проведіть власне дослідження та обдумайте все.