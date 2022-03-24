Топ-3 криптовалюти, які новачки чомусь ігнорують

Багато новачків, які вперше заходять у криптопростір, розглядають велику кількість монет. У більшості випадків вони зосередять свою увагу на більш відомих криптовалютах, наприклад, біткоїн або Ethereum. У покупці цих гігантських криптовалют немає нічого поганого, але в такому разі ви обійдете осторонь інші вагомі монети. Чому ж це відбувається:

Більшість криптоінвесторів-початківців зазвичай не мають достатньо знань про криптовалюти.

На ринку криптовалют не так вже й легко знайти приховані дорогоцінні камені.

Як правило, початківці за своєю природою дуже не схильні ризикувати.

Незважаючи на ці моменти, рекомендуємо деякі привабливі монети, які інвестори-початківці чомусь уникають. Ось наш список:

Monero (XMR)

Дійсно криптовалюта Monero (XMR) існує на ринку вже кілька років. Насправді було б дивно розглядати біткоїн і не звернути увагу на Monero. До того ж, протягом років про цю монету багато пишуть в ЗМІ, і, скоріше за все, ви вже натрапляли на неї.

Джерело даних: Tradingview

Однак початківці не будуть ризикувати з Monero просто тому, що вони не розуміють, як працює цей токен конфіденційності. Але це помилкове рішення, адже XMR має великий потенціал.

USD Coin (USDC)

Не кожен, хто купує криптовалюту, хоче збільшити свої кошти в 10 разів. Є багато людей, які хочуть придбати криптовалюту в якості сховища багатства. Звичайно існує багато монет, які можуть виконати цю функцію, але багато новачків будуть купувати саме важковаговиків, як-от BTC. Однак, якщо ви не хочете ризикувати, ідеальним варіантом стане USD Coin (USDC) .

Yearn Finance (YFI)