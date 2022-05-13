Фентезі-футбольна гра Sorare, в якій гравці можуть продавати, купувати віртуальні команди, а також керувати та торгувати ними за допомогою цифрових карток гравців, оголосила про співпрацю з Вищою лігою бейсболу (MLB).

Платформа Sorare є однією з найбільших фантастичних NFT-платформ, і минулого року її оцінили в 4,3 млрд доларів.

MLB дозволить своїм гравцям працювати разом із Sorare, щоб запустити першу NFT-гру MLB (за принципом «безкоштовно грай та заробляй»), запуск якої запланований на літо.

Бейсбольна NFT-гра пропонує більше ексклюзивних функцій

Як офіційний партнер MLB, платформа Sorare дасть змогу своїм шанувальникам отримувати від гри задоволення та ділитися ним з іншими. Це буде перший ігровий проєкт Sorare за межами футболу.

Співзасновник і головний виконавчий директор Sorare Ніколас Джулія заявив:

”Протягом десятиліть MLB знаходиться в авангарді інтерактивних ігор, а бейсбол має одні з найстаріших і найпопулярніших колекційних спортивних предметів. Сьогодні, коли відбувається цифрова взаємодія, та розвиваються технології нового покоління, завдяки нашому партнерству все більше прихильників зможуть отримати доступ до американських розвагам… Існує дуже тісний в’язок між американцями та бейсболом. А бейсбол завжди першим залучав нові технології та інновації, тому ми пишаємося тим, що MLB і MLBPA обрали саме Sorare, щоб розповсюдити NFT-гру MLB по всьому світу».

У грі MLB фанати зможуть створити найкращі NFT-команди, в яких будуть гравці Вищої ліги, а також зможуть в режимі реального часу виходити на зв’язок з клубами, спортсменами та лігами під час бейсбольної гри.

Крім того, від самого початку Sorare робила прогресивні кроки і займалася розробками, що виходять за рамки NFT-колекцій. Sorare розвиває ці можливості, поєднуючи цифрові активи з безкоштовними іграми, заради того, щоб уболівальники могли управляти своїми улюбленими гравцями, а також щотижня вигравати нагороди та розблоковувати функцію для NFT.

До процесу залучають вболівальників

Завдяки цій новій бейсбольній NFT-грі ліга матиме чудову можливість залучити нових шанувальників по всьому світу, а також зможе познайомити вже існуючих фанатів бейсболу з іншими учасниками, адже Sorare має 1,8 млн зареєстрованих користувачів у 185 країнах світу.

Комісар з бейсболу Роберт Манфред-молодший сказав:

«Зв’язки, які ми створюємо з нашими вболівальниками, є життєво необхідними, і в Sorare розуміють важливість таких зв’язків».