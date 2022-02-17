Сьогодні ціна Tornado Cash в реальному часі становить 47,49 долара, а добовий обсяг торгів складає трохи менше 300 мільйонів доларів. Tornado Cash сьогодні зріс на 51%. Читайте далі цю статтю і ви дізнаєтесь подробиці про Tornado Cash, чи варто в нього інвестувати, а також де найкраще купити Tornado Cash, якщо раптом ви захочете це зробити.

Де зараз найкраще купувати Tornado Cash

Оскільки TORN є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TORN за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TORN прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте ETH на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, eToro ›

Ми рекомендуємо eToro, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте ETH в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Uniswap

Перейдіть на Uniswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти ETH на TORN

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TORN.

Що таке Tornado Cash?

Tornado Cash — це децентралізоване рішення конфіденційності без функції зберігання, що створили на Ethereum. Цей проєкт покращує конфіденційність транзакцій, розриваючи ланцюговий зв’язок між адресами одержувача та відправника.

Ця платформа використовує смарт-контракт, який приймає депозити в ETH і ERC-20. Ці депозити можна зняти з будь-якої адреси в мережі. Щоразу, коли актив знімають з нової адреси, неможливо встановити зв'язок між зняттям та депозитом, і це забезпечує конфіденційність активів.

Щоб забезпечити конфіденційність, Tornado Cash використовує докази з нульовим розголошенням (zk-SNARK). Коли користувач хоче вивести кошти, він повинен надати доказ секретної інформації, що відповідає одному зі списку депозитів смарт-контракту.

Цей доказ перевіряється, при чому немає необхідності розкривати, який саме депозит відповідає секретній інформації. Потім смарт-контракт перевіряє доказ та перераховує внесені кошти на ту адресу, що зазначена в транзакції зняття коштів. Жодна третя сторона не може пов’язати депозит та виведення активів.

Чи варто купувати Tornado Cash сьогодні?

Tornado Cash може стати прибутковою інвестицією. Перш ніж інвестувати, не полінуйтеся і вивчіть ринок та почитайте оцінки його цінової траєкторії.

Прогноз ціни Tornado Cash

Tech News Leader вважає Tornado Cash гарною інвестицією. Аналітики цього ресурсу прогнозують, що за рік токен може піднятися до 75,44 долара, за п'ять — до 243 доларів, а за десять — до колосальних 1543 доларів.

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