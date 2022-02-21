Мексиканський мільярдер вважає, що в довгостроковій перспективі ціна BTC зросте, і заявив у Twitter, що ті, хто «купують і тримають» свої активи, «подякують йому пізніше».

У понеділок біткоїн впав до мінімуму в 37 300 доларів, а потім піднявся трохи вище 38 000.

Рікардо Салінас Пліего, третій найбагатший мексиканський мільярдер, повідомив, що під час поточного падіння цін на біткоїн варто купувати більше BTC, а не продавати його.

За словами мільярдера, коли ціни падають, як це нещодавно сталося, коли біткоїн опустився нижче 40 000 доларів, саме час придбати більше криптовалюти. Він зазначив у твіті. що інвесторам краще утримувати актив, аніж продавати його.

Салінас, засновник другої за величиною мексиканської телевізійної компанії TV Azteca і корпоративного конгломерату Grupo Salinas, зазначив :

«Ви маєте купити біткоїн (продовжуйте купувати, коли ціна низька), потім просто тримайте свої BTC, забудьте про їхній продаж… Повірте, ви подякуєте мені пізніше».

Раніше Салінас і раніше був оптимістично налаштований щодо біткоїну, у грудні 2021 року він заявив, що фіатні гроші — це «підробка» та «паперова брехня».

Ціна біткоїну опустилася нижче 38 тисяч доларів

Ці коментарі мільярдера прозвучали в той час, коли вартість біткоїну вже кілька тижнів падає, і після відскоку монета не змогла піднятися вище 45 000 доларів. На момент написання статті криптовалюта торгується близько 38 780 доларів, а протягом дня ціни піднялися від мінімуму у 37 300 доларів.

Завдяки цьому зростанню вище позначки в 38 000 доларів біткоїн потрапив у важливу зону опору та підтримки, за якою уважно спостерігає один аналітик.

За словами трейдера, який відомий під псевдонімом Credible Crypto, протягом тижня пара BTC-USD, ймовірно, буде коливатися, і може піднятися вище, щоб консолідуватися. Він зауважив, що якщо це не вдасться, то, скоріше за все, BTC сягне мінімальних 36 200 доларів і, ймовірно, скасує прогноз щодо зростання.

«На мою думку, тиждень буде повільним, адже ми знаходимося між важливою зоною підтримки (38 000-39 000) і ключовим опором на рівні 41 000-42 000 доларів. Підозрюю, біткоїн буде гойдатися між цими двома рівнями, але врешті-решт підніметься вгору, щоб консолідуватися там. Якщо цей прогноз не справдиться, біткоїн сягне 36 200 доларів.»