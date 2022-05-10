Кілька місяців тому AMC запустив варіант оплати криптовалютою, і ця опція стає дедалі популярнішою.

Генеральний директор AMC Theaters Адам Арон повідомив, що криптовалютні та цифрові платежі набирають обертів у їхній компанії.

AMC є однією з провідних театральних мереж у Сполучених Штатах, і кілька місяців тому ця компанія почала приймати криптовалюти. Її генеральний директор повідомив, що рівень впровадження криптовалют просто вражає. Він заявив:

«Те ж програмне забезпечення, яке було необхідне, щоб приймати криптовалюти, також дозволило нам приймати інші типи платежів, зокрема Apple Pay, Google Pay, Paypal, Bitpay та Venmo. Разом ці нові платіжні способи нещодавно становили колосальні 35% у наших онлайн-платежах».

Таку заяву він зробив у понеділок під час свого виступу у рамках доповіді про прибутки компанії за 1 квартал 2022 року .

AMC приймає різноманітні криптовалюти, зокрема біткоїн (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE) і Shiba Inu (SHIB). Генеральний директор повідомив, що такий крок компанії у криптопростір зустріли з великою помпою, а швидкість впровадження криптовалют просто вражає.

Окрім того, що ця театральна мережа долучилася до криптовалютного простору, вона також займається невзаємозамінними токенами (NFT).

Арон повідомив інвесторам, що наразі AMC має вісім різних програм, які вже запустили або над якими працюють цьогоріч. Також він додав, що ця технологія сприяла продажам квитків компанії у кіно.

Прикладом цього став фільм «Людина-павук: Немає шляху додому» від Sony Pictures, який випустили у листопаді минулого року. Компанія випустила 6000 NFT про Людину-павука для учасників своїх підписок «AMC Stubs Premiere & A-List» і «AMC Investor Connect».

Бізнес AMC повільно відновлюється до нормального режиму після наслідків пандемії коронавірусу, через яку мільярди людей по всьому світу були змушені сидіти вдома.

Зараз ринок криптовалюти демонструє низькі результати: ціна біткоїну ледь перевищує 31 000 доларів за монету.