22-а найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією зростає останні кілька днів. Учора вона здорожчала на 15%, а сьогодні додала ще 8%. Її загальний тижневий прибуток перевищує 10%.

Причинами поточного зростання стало запровадження стейблкоїну Decentralized USD (USDD), який обіцяє зробити фінанси доступними для всіх і для Tron. Його запуск має відбутися 5 травня.

Крім того, Tron офіційне повідомив про створення Tron DAO Reserve.

Якщо вас приваблюють унікальні функції, і ви бажаєте дізнатися, як і де можна придбати Tron, ця стаття саме для вас.

Де зараз найкраще купувати Tron

Оскільки TRX є таким новим активом, його ще не котирують на основних біржах. Однак ви все ще можете придбати TRX за допомогою DEX (децентралізованої біржі), що означає лише кілька додаткових кроків. Щоб купити TRX прямо зараз, виконайте наведені нижче дії.

1. Придбайте BNB на регульованій біржі чи через брокера, наприклад, Binance ›

Ми рекомендуємо Binance, тому що це один із світових лідерів серед торгових платформ, які працюють з широким спектром активів. Це одночасно і біржа, і гаманець, що пропонує одні з найнижчих у галузі комісій. Також ця платформа чудово підходить для початківців і надає користувачам більше платіжних способів, ніж будь-який інший доступний сервіс.

2. Відправте BNB в сумісний гаманець, як-от Trust Wallet чи MetaMask

Вам необхідно буде створити власний гаманець, отримати його адресу та відправити туди свої монети.

3. Підключіть свій гаманець до децентралізованої біржі Pancakeswap

Перейдіть на Pancakeswap і "підключіть" до неї свій гаманець.

4. Тепер ви можете обміняти BNB на TRX

Тепер, коли ви підключилися, ви можете обмінюватися сотнями монет, і навіть TRX.

Що таке Tron?

Tron — це екосистема, в якій творці контенту можуть спілкуватися безпосередньо зі своєю аудиторією. Tron хоче усунути посередників, тому уникає централізованих платформ, як-от музичні сайти, магазини додатків і потокові сервіси.

Як результат, користувачі будуть менше платити за контент. У Tron заявляють, що вони мають талановиту й досвідчену команда розробників, яка розкидана по всьому світу. До неї входять працівники великих компаній, наприклад, Ripple Labs.

Чи варто купити Tron сьогодні?

Пам’ятайте, зробити точний прогноз щодо криптовалюти досить складно. Варто добре проаналізувати ринок, перш ніж приймати рішення, що позначиться на ваших фінансах. Інвестуйте лише ті кошти, які вам не шкода буде втратити.

Прогноз ціни на Tron

Wallet Investor вважає Tron гарною довгостроковою інвестицією. Експерти цього ресурсу прогнозують, що в довгостроковій перспективі монета буде зростати. У квітні 2027 року її ціна становитиме 0,22 долара.

5-річні інвестиції принесуть близько +230% прибутку. Якщо зараз інвестувати в Tron 100 доларів, то у 2027 році можна буде отримати 330 доларів.

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